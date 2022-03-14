Рейтинг@Mail.ru
Российские мусульмане планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220314/turizm-1778045447.html
Российские мусульмане планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан
Российские мусульмане планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан - РИА Новости, 14.03.2022
Российские мусульмане планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ и Совет муфтиев России (СМР) активизируют переговоры с мусульманскими центрами Узбекистана по развитию зиярат-туризма... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:55
2022-03-14T12:55
религия
россия
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760402813_0:163:2730:1699_1920x0_80_0_0_4471776856cbad079d585f8ae6a3f7f0.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ и Совет муфтиев России (СМР) активизируют переговоры с мусульманскими центрами Узбекистана по развитию зиярат-туризма (туризма к исторически значимым для последователей ислама местам), сообщил зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов."ДУМ РФ активизирует туристический проект с мусульманскими центрами Узбекистана, связанный с мусульманской историей и культурой этой страны. Зиярат-туризм в Узбекистан – это посещение мусульманами РФ древних мечетей, всемирно известного медресе Мири-Араб, мемориала имама Аль-Бухари, Бахаутдина Накшбанди и других значимых мест, включая памятники истории и культуры", - сказал Аббясов.По его мнению, проект должен был состояться несколько лет назад, однако в планы реализации вмешалась пандемия."В 2020 году в Ташкенте также должна была состояться организованная ДУМ РФ V юбилейная конференция международная научно-богословская конференция "Духовный Шелковый путь". Но карантинные ограничения не позволили это сделать. Несмотря на это мы не прекращали диалог с узбекской стороной о развитии зиярат-туризма и проведения форума. Теперь есть реальная возможность все это реализовать. Отрадно, что Правительство России по достоинству оценивает туристический потенциал Узбекистана и принимает различные меры для наращивания турпотока в эту замечательную страну", - сообщил зампред ДУМ РФ.Ранее пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявила о том, что правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном и соответствующий план мероприятий уже утвержден. Совместный проект включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных путевок для студентов России и Узбекистана.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/turizm-1777638651.html
https://ria.ru/20211207/abbyasov-1762459875.html
россия
ташкент
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760402813_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a4b8e9500269b7cddd8ee3b5d66289ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ташкент, узбекистан
12:55 14.03.2022
 
Российские мусульмане планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан

Совет муфтиев России ведет переговоры с Узбекистаном по развитию зиярат-туризма

CC BY 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / mosque Magoki-Attari, Bukhara, UzbekistanМечеть Магоки-Аттари, Бухара, Узбекистан
Мечеть Магоки-Аттари, Бухара, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
CC BY 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / mosque Magoki-Attari, Bukhara, Uzbekistan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ и Совет муфтиев России (СМР) активизируют переговоры с мусульманскими центрами Узбекистана по развитию зиярат-туризма (туризма к исторически значимым для последователей ислама местам), сообщил зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.
"ДУМ РФ активизирует туристический проект с мусульманскими центрами Узбекистана, связанный с мусульманской историей и культурой этой страны. Зиярат-туризм в Узбекистан – это посещение мусульманами РФ древних мечетей, всемирно известного медресе Мири-Араб, мемориала имама Аль-Бухари, Бахаутдина Накшбанди и других значимых мест, включая памятники истории и культуры", - сказал Аббясов.
Пассажир в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 12:51Сказано в эфире
Эксперт спрогнозировал "бурное развитие" туризма в страны СНГ
По его мнению, проект должен был состояться несколько лет назад, однако в планы реализации вмешалась пандемия.
"В 2020 году в Ташкенте также должна была состояться организованная ДУМ РФ V юбилейная конференция международная научно-богословская конференция "Духовный Шелковый путь". Но карантинные ограничения не позволили это сделать. Несмотря на это мы не прекращали диалог с узбекской стороной о развитии зиярат-туризма и проведения форума. Теперь есть реальная возможность все это реализовать. Отрадно, что Правительство России по достоинству оценивает туристический потенциал Узбекистана и принимает различные меры для наращивания турпотока в эту замечательную страну", - сообщил зампред ДУМ РФ.
Ранее пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявила о том, что правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном и соответствующий план мероприятий уже утвержден. Совместный проект включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных путевок для студентов России и Узбекистана.
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 09:00Религия
Муфтий Аббясов: россиянам дали сигнал готовиться к хаджу
 
РелигияРоссияТашкентУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала