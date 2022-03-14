https://ria.ru/20220314/turizm-1778045447.html

Российские мусульмане планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан

Российские мусульмане планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан - РИА Новости, 14.03.2022

Российские мусульмане планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ и Совет муфтиев России (СМР) активизируют переговоры с мусульманскими центрами Узбекистана по развитию зиярат-туризма... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:55

2022-03-14T12:55

2022-03-14T12:55

религия

россия

ташкент

узбекистан

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ и Совет муфтиев России (СМР) активизируют переговоры с мусульманскими центрами Узбекистана по развитию зиярат-туризма (туризма к исторически значимым для последователей ислама местам), сообщил зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов."ДУМ РФ активизирует туристический проект с мусульманскими центрами Узбекистана, связанный с мусульманской историей и культурой этой страны. Зиярат-туризм в Узбекистан – это посещение мусульманами РФ древних мечетей, всемирно известного медресе Мири-Араб, мемориала имама Аль-Бухари, Бахаутдина Накшбанди и других значимых мест, включая памятники истории и культуры", - сказал Аббясов.По его мнению, проект должен был состояться несколько лет назад, однако в планы реализации вмешалась пандемия."В 2020 году в Ташкенте также должна была состояться организованная ДУМ РФ V юбилейная конференция международная научно-богословская конференция "Духовный Шелковый путь". Но карантинные ограничения не позволили это сделать. Несмотря на это мы не прекращали диалог с узбекской стороной о развитии зиярат-туризма и проведения форума. Теперь есть реальная возможность все это реализовать. Отрадно, что Правительство России по достоинству оценивает туристический потенциал Узбекистана и принимает различные меры для наращивания турпотока в эту замечательную страну", - сообщил зампред ДУМ РФ.Ранее пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявила о том, что правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном и соответствующий план мероприятий уже утвержден. Совместный проект включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных путевок для студентов России и Узбекистана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/turizm-1777638651.html

https://ria.ru/20211207/abbyasov-1762459875.html

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