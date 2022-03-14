https://ria.ru/20220314/traur-1778082235.html

В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка

В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.03.2022

В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил вторник днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела украинскими силовиками Донецка. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:06

2022-03-14T15:06

2022-03-14T16:33

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил вторник днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела украинскими силовиками Донецка.В понедельник днем украинские военные нанесли удар по центру города с применением ракеты "Точка-У". По данным и.о. министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко, погибли 20 человек. Всего в больницы доставили 35 пострадавших, двое из которых скончались, остальным оказывают помощь, в том числе одному ребенку.Как уточнил Пушилин, снаряд уничтожили в воздухе, в противном случае "жертв было бы несоизмеримо больше".Произошедшее он назвал "чудовищным терактом" и военным преступлением Киева, подчеркнув, что у властей ДНР есть все данные, включая номера ракеты, которые позволят точно установить причастных.Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, "Точку-У" по жилым кварталам Донецка выпустили с северо-западного направления, из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.Кроме того, накануне из РСЗО "Град" обстреляли Центральную районную больницу Волновахи. По словам ее сотрудников, это сделали украинские войска при отступлении с позиций. Как утверждается, перед этим они из здания и со двора больницы обстреливали бойцов ДНР, прикрываясь как живым щитом пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.

https://ria.ru/20220314/ataka-1778071342.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис пушилин, днр, ситуация в днр и лнр