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В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/traur-1778082235.html
В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка
В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.03.2022
В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил вторник днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела украинскими силовиками Донецка. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:06
2022-03-14T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил вторник днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела украинскими силовиками Донецка.В понедельник днем украинские военные нанесли удар по центру города с применением ракеты "Точка-У". По данным и.о. министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко, погибли 20 человек. Всего в больницы доставили 35 пострадавших, двое из которых скончались, остальным оказывают помощь, в том числе одному ребенку.Как уточнил Пушилин, снаряд уничтожили в воздухе, в противном случае "жертв было бы несоизмеримо больше".Произошедшее он назвал "чудовищным терактом" и военным преступлением Киева, подчеркнув, что у властей ДНР есть все данные, включая номера ракеты, которые позволят точно установить причастных.Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, "Точку-У" по жилым кварталам Донецка выпустили с северо-западного направления, из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.Кроме того, накануне из РСЗО "Град" обстреляли Центральную районную больницу Волновахи. По словам ее сотрудников, это сделали украинские войска при отступлении с позиций. Как утверждается, перед этим они из здания и со двора больницы обстреливали бойцов ДНР, прикрываясь как живым щитом пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.
https://ria.ru/20220314/ataka-1778071342.html
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в мире, денис пушилин, днр, ситуация в днр и лнр
15:06 14.03.2022 (обновлено: 16:33 14.03.2022)
 
В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка

В ДНР 15 марта объявили днем траура по погибшим при обстреле Донецка "Точкой-У"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил вторник днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела украинскими силовиками Донецка.
"Завтра, 15 марта, объявляется днем траура. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", — написал он в Telegram-канале.
В понедельник днем украинские военные нанесли удар по центру города с применением ракеты "Точка-У". По данным и.о. министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко, погибли 20 человек. Всего в больницы доставили 35 пострадавших, двое из которых скончались, остальным оказывают помощь, в том числе одному ребенку.
Как уточнил Пушилин, снаряд уничтожили в воздухе, в противном случае "жертв было бы несоизмеримо больше".
Военное преступление: ракетный удар "Точкой-У" по Донецку
© РИА Новости / Максим Блинов

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

На месте взрыва в центре Донецка. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, двадцать человек погибли, девять ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты Точка-У
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

Пострадавший в результате взрыва в центре Донецка
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

Сотрудники МЧС РФ оказывают помощь мужчине на месте взрыва в центре Донецка
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Произошедшее он назвал "чудовищным терактом" и военным преступлением Киева, подчеркнув, что у властей ДНР есть все данные, включая номера ракеты, которые позволят точно установить причастных.
Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, "Точку-У" по жилым кварталам Донецка выпустили с северо-западного направления, из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.
Кроме того, накануне из РСЗО "Град" обстреляли Центральную районную больницу Волновахи. По словам ее сотрудников, это сделали украинские войска при отступлении с позиций. Как утверждается, перед этим они из здания и со двора больницы обстреливали бойцов ДНР, прикрываясь как живым щитом пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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