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В ДНР закрыли трассу из Горловки в Ясиноватую из-за обстрелов ВСУ

В ДНР закрыли трассу из Горловки в Ясиноватую из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022

В ДНР закрыли трассу из Горловки в Ясиноватую из-за обстрелов ВСУ

Украинские войска ведут обстрел в направлении трассы из Горловки в Ясиноватую, движение по дороге закрыто, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:03

2022-03-14T09:03

2022-03-14T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

ясиноватая

украина

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел в направлении трассы из Горловки в Ясиноватую, движение по дороге закрыто, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."С позиций украинских боевиков ведётся обстрел междугородной трассы, ведущей из Горловки в Макеевку через Ясиноватую. Движение по дороге закрыто", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

горловка

ясиноватая

украина

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, горловка, ясиноватая, украина, донбасс, донецкая народная республика