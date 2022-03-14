https://ria.ru/20220314/tovary-1777974082.html

Экономист объяснила, без каких российских товаров не выживет Запад

Экономист объяснила, без каких российских товаров не выживет Запад - РИА Новости, 14.03.2022

Экономист объяснила, без каких российских товаров не выживет Запад

В российском экспорте есть ряд товаров, без которых Западу не обойтись. Отказ от их ввоза может привести к крайне негативным последствиям, рассказала агентству... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T03:13

2022-03-14T03:13

2022-03-14T03:13

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россия

европа

сша

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В российском экспорте есть ряд товаров, без которых Западу не обойтись. Отказ от их ввоза может привести к крайне негативным последствиям, рассказала агентству "Прайм" и.о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н.Ливенцева МГИМО Мария Максакова.В частности, возможное ограничение или запрет на экспорт удобрений может разбалансировать не только европейский, но и весь мировой продовольственный рынок, вызвав дефицит и подорожание продуктов. Россия входит в топ-5 ведущих мировых производителей удобрений, при этом две трети ее продукции экспортируется.Российские контрсанкции могут распространяться и на те позиции, которые пока не затронуты ограничениями Запада: никель, палладий, алюминий, другие металлы и сырьевые товары.“На Россию приходится порядка 10-12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей”, — говорит эксперт.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html

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экономика, россия, европа, сша