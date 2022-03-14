https://ria.ru/20220314/tjournal-1778161011.html

РКН ограничил доступ к TJ из-за фейков о спецоперации на Украине

РКН ограничил доступ к TJ из-за фейков о спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

РКН ограничил доступ к TJ из-за фейков о спецоперации на Украине

Издание TJ было заблокировано из-за недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в РКН. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T21:13

2022-03-14T21:13

2022-03-14T21:13

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774007757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbe8c4fb1faf3ee1302bb4683768b0b7.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Издание TJ было заблокировано из-за недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в РКН.Ведомство уточнило, что на основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal."На указанном ресурсе были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины", - говорится в сообщении.Также отмечается, что кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.Роскомнадзор напоминает, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.TJ подтвердил информацию о получении письма от Роскомнадзора на своём сайте, на сайте также сообщается, что издание не знает, о каких публикациях идёт речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/youtube-1778109852.html

https://ria.ru/20220314/instagram-1777998761.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии