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РКН ограничил доступ к TJ из-за фейков о спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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РКН ограничил доступ к TJ из-за фейков о спецоперации на Украине
РКН ограничил доступ к TJ из-за фейков о спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
РКН ограничил доступ к TJ из-за фейков о спецоперации на Украине
Издание TJ было заблокировано из-за недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в РКН. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:13
2022-03-14T21:13
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Издание TJ было заблокировано из-за недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в РКН.Ведомство уточнило, что на основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal."На указанном ресурсе были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины", - говорится в сообщении.Также отмечается, что кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.Роскомнадзор напоминает, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.TJ подтвердил информацию о получении письма от Роскомнадзора на своём сайте, на сайте также сообщается, что издание не знает, о каких публикациях идёт речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии
21:13 14.03.2022
 
РКН ограничил доступ к TJ из-за фейков о спецоперации на Украине

Роскомнадзор ограничил доступ к TJournal из-за фейков о спецоперации России на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка с ноутбуком
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Издание TJ было заблокировано из-за недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в РКН.
Ведомство уточнило, что на основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal.
"На указанном ресурсе были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.
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Роскомнадзор напоминает, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.
TJ подтвердил информацию о получении письма от Роскомнадзора на своём сайте, на сайте также сообщается, что издание не знает, о каких публикациях идёт речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Санкции в отношении России
 
 
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