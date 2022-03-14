https://ria.ru/20220314/tekhnika-1778019865.html
ВС России передали ДНР и ЛНР трофейную украинскую военную технику
ВС России передали ДНР и ЛНР трофейную украинскую военную технику - РИА Новости, 14.03.2022
ВС России передали ДНР и ЛНР трофейную украинскую военную технику
Вооруженные силы РФ передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР, в том числе исправный танк Т-64БВ, следует из данных Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:34
2022-03-14T11:34
2022-03-14T12:12
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
javelin (птрк)
бтр-4
бтр-80
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР, в том числе исправный танк Т-64БВ, следует из данных Минобороны РФ.В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина "Казак", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица "Мста-Б", а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейные танки и уезжают на нем."Техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами, после проверки ее технического состояния и восстановления передаётся подразделениям народных республик", - сообщили в МО РФ.Как отмечают в ведомстве, трофейная техника и вооружение "была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции".Там добавили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделениями ВС РФ "было захвачено большое количество трофейной военной техники вооруженных сил Украины".Переданные вооружения будут использованы для освобождения территории ДНР и ЛНР, заключили в МО РФ.
https://ria.ru/20220314/video-1777988262.html
https://ria.ru/20220312/video-1777793260.html
донецкая народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ показали передачу трофейной техники ВСУ войскам ЛНР и ДНР
Минобороны России публикует кадры с передачей трофейной техники украинских военных подразделениям ЛНР и ДНР.
2022-03-14T11:34
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, javelin (птрк), бтр-4, бтр-80, в мире
11:34 14.03.2022 (обновлено: 12:12 14.03.2022)
ВС России передали ДНР и ЛНР трофейную украинскую военную технику
Вооруженные силы России передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР