https://ria.ru/20220314/tekhnika-1778019865.html

ВС России передали ДНР и ЛНР трофейную украинскую военную технику

ВС России передали ДНР и ЛНР трофейную украинскую военную технику - РИА Новости, 14.03.2022

ВС России передали ДНР и ЛНР трофейную украинскую военную технику

Вооруженные силы РФ передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР, в том числе исправный танк Т-64БВ, следует из данных Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:34

2022-03-14T11:34

2022-03-14T12:12

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

javelin (птрк)

бтр-4

бтр-80

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР, в том числе исправный танк Т-64БВ, следует из данных Минобороны РФ.В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина "Казак", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица "Мста-Б", а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейные танки и уезжают на нем."Техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами, после проверки ее технического состояния и восстановления передаётся подразделениям народных республик", - сообщили в МО РФ.Как отмечают в ведомстве, трофейная техника и вооружение "была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции".Там добавили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделениями ВС РФ "было захвачено большое количество трофейной военной техники вооруженных сил Украины".Переданные вооружения будут использованы для освобождения территории ДНР и ЛНР, заключили в МО РФ.

https://ria.ru/20220314/video-1777988262.html

https://ria.ru/20220312/video-1777793260.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Минобороны РФ показали передачу трофейной техники ВСУ войскам ЛНР и ДНР Минобороны России публикует кадры с передачей трофейной техники украинских военных подразделениям ЛНР и ДНР. 2022-03-14T11:34 true PT1M27S

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Ольга Маркова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, javelin (птрк), бтр-4, бтр-80, в мире