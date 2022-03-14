https://ria.ru/20220314/teatr-1778124446.html

Худрук Александринки Валерий Фокин рассказал о Днях театра в Москве

Худрук Александринки Валерий Фокин рассказал о Днях театра в Москве - РИА Новости, 14.03.2022

Худрук Александринки Валерий Фокин рассказал о Днях театра в Москве

Дни Александринского театра в Москве станут не просто гастролями, а "отчетом", "весомым представлением" работы учреждения с разных сторон, рассказал его... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:28

2022-03-14T18:28

2022-03-14T18:28

культура

новости культуры

валерий фокин

центр имени мейерхольда

александринский театр

гитис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49956/18/499561836_0:162:2980:1838_1920x0_80_0_0_e7591a5d6d9e6f8f1a48f16c7d2ad980.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Дни Александринского театра в Москве станут не просто гастролями, а "отчетом", "весомым представлением" работы учреждения с разных сторон, рассказал его художественный руководитель Валерий Фокин на пресс-конференции.Он пояснил, что Александринка сейчас работает и как "театральный центр – образовательный и творческий, а не только как драматический репертуарный театр". По инициативе учреждения также была создана Ассоциация национальных театров. "Это огромное дело, очень важное, очень необходимое, я бы даже сказал государственное. Работа идет по всем фронтам", — добавил Фокин.Директор театра Сергей Емельянов отметил, что после Москвы Дни Александринского театра состоятся в Казани и Якутске, где пройдет Конгресс национальных театров. Он отметил, что Александринка как национальный драматический театр России единственный в свое роде на своих гастролях в каждом регионе будет проводить и параллельные программы. "В этом году наши Дни в Москве откроются творческой встречей Валерия Фокина со студентами ГИТИСа", — говорит Емельянов.Дни Александринского театра в Москве пройдут с 24 марта по 1 апреля. Труппа покажет спектакли на Основной сцене МХТ имени Чехова и в Центре имени Мейерхольда. В МХТ впервые в Москве будут показаны "Рождение Сталина" Валерия Фокина, "Маузер" Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера, "Дети солнца" Николая Рощина по пьесе Максима Горького. Все эти работы объединяет тема обращения к российской истории XX века. В Центре Мейерхольда Александринский театр представит постановки "Нана" Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова. Полномасштабные гастроли в Москве Александринский театр проводит впервые после трехлетнего перерыва.Наряду с показами спектаклей в программу Дней Александринского театра включены образовательные программы, творческие встречи, мастер-классы, лекции, презентация новых изданий, посвященных театру.

https://ria.ru/20220310/dzhokonda-1777274090.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерий фокин, центр имени мейерхольда, александринский театр, гитис