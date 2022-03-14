https://ria.ru/20220314/tayvan-1777988748.html

Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета

Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета - РИА Новости, 14.03.2022

Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета

Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета, пилоту удалось спастись, сообщила в понедельник пресс-служба администрация главы... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:45

2022-03-14T08:45

2022-03-14T08:46

в мире

цай инвэнь

тайвань

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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета, пилоту удалось спастись, сообщила в понедельник пресс-служба администрация главы острова.Как следует из сообщения, опубликованного на официальной странице администрации главы Тайваня в социальной сети Facebook, в понедельник в ходе учебного полета пилот истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 совершил катапультирование у восточного побережья острова. В ходе поисково-спасательной операции пилот был найден и спасен.Отмечается, что глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны продолжить поиски истребителя и выяснить причину инцидента.

https://ria.ru/20220211/mirazh-1772179904.html

тайвань

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цай инвэнь, тайвань