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Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета - РИА Новости, 14.03.2022
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Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета
Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета - РИА Новости, 14.03.2022
Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета
Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета, пилоту удалось спастись, сообщила в понедельник пресс-служба администрация главы... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:45
2022-03-14T08:46
в мире
цай инвэнь
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета, пилоту удалось спастись, сообщила в понедельник пресс-служба администрация главы острова.Как следует из сообщения, опубликованного на официальной странице администрации главы Тайваня в социальной сети Facebook, в понедельник в ходе учебного полета пилот истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 совершил катапультирование у восточного побережья острова. В ходе поисково-спасательной операции пилот был найден и спасен.Отмечается, что глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны продолжить поиски истребителя и выяснить причину инцидента.
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в мире, цай инвэнь, тайвань
08:45 14.03.2022 (обновлено: 08:46 14.03.2022)
 
Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета

Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета, пилот жив

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель Mirage 2000D
Истребитель Mirage 2000D
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель Mirage 2000D . Архивное фото
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета, пилоту удалось спастись, сообщила в понедельник пресс-служба администрация главы острова.
Как следует из сообщения, опубликованного на официальной странице администрации главы Тайваня в социальной сети Facebook, в понедельник в ходе учебного полета пилот истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 совершил катапультирование у восточного побережья острова. В ходе поисково-спасательной операции пилот был найден и спасен.
Отмечается, что глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны продолжить поиски истребителя и выяснить причину инцидента.
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