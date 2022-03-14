https://ria.ru/20220314/tayvan-1777988748.html
Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета
Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета - РИА Новости, 14.03.2022
Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета
Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета, пилоту удалось спастись, сообщила в понедельник пресс-служба администрация главы... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:45
2022-03-14T08:45
2022-03-14T08:46
в мире
цай инвэнь
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4e79d303e9e519d41842481d1bd48c01.jpg
ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета, пилоту удалось спастись, сообщила в понедельник пресс-служба администрация главы острова.Как следует из сообщения, опубликованного на официальной странице администрации главы Тайваня в социальной сети Facebook, в понедельник в ходе учебного полета пилот истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 совершил катапультирование у восточного побережья острова. В ходе поисково-спасательной операции пилот был найден и спасен.Отмечается, что глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны продолжить поиски истребителя и выяснить причину инцидента.
https://ria.ru/20220211/mirazh-1772179904.html
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8ac483aad2b569bb960151c4130a7b8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цай инвэнь, тайвань
08:45 14.03.2022 (обновлено: 08:46 14.03.2022)
Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета
Истребитель ВВС Тайваня разбился во время тренировочного полета, пилот жив