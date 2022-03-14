https://ria.ru/20220314/tabak-1778125767.html

В Госдуме предложили национализировать табачный бизнес

В Госдуме предложили национализировать табачный бизнес - РИА Новости, 14.03.2022

В Госдуме предложили национализировать табачный бизнес

Депутат Государственной Думы от ЕР Султан Хамзаев считает, что табачный бизнес на территории России следует национализировать, по его мнению, в противном случае РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:55

2022-03-14T17:55

2022-03-14T17:55

экономика

россия

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Государственной Думы от ЕР Султан Хамзаев считает, что табачный бизнес на территории России следует национализировать, по его мнению, в противном случае сигареты от западных партнеров могут стать прямым оружием массового поражения."Считаю, что в такое ответственное время настал период переоценки деятельности транснациональных табачных компаний на территорию России. Зарабатывают они здесь, а все деньги отправляются в их головные штабы в Швейцарии, Штатах, Великобританию и Токио. Убеждён, нам необходимо поставить вопрос о национализации табачных производств на территории России. В противном случае сигареты от западных партнёров могут стать прямым оружием массового поражения", - сказал Хамзаев РИА Новости.Парламентарий отметил, что выручка в России отдельных корпораций составляет значимую часть от всего их бизнеса."Нужно пересмотреть взаимоотношения между ними и нашим государством. Отмечу, что табачные корпорации обладают целым арсеналом лоббистов практически во всех ветвях власти РФ. Такая принципиальная позиция к этим компаниям напрямую поможет выстроить новую линию диалога с западными странами" - добавил Хамзаев.В пятницу компания British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщила, что прекращает свою деятельность в России.

https://ria.ru/20220125/shtraf-1769417778.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, султан хамзаев, госдума рф