https://ria.ru/20220314/tabak-1778125767.html
В Госдуме предложили национализировать табачный бизнес
В Госдуме предложили национализировать табачный бизнес - РИА Новости, 14.03.2022
В Госдуме предложили национализировать табачный бизнес
Депутат Государственной Думы от ЕР Султан Хамзаев считает, что табачный бизнес на территории России следует национализировать, по его мнению, в противном случае РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:55
2022-03-14T17:55
2022-03-14T17:55
экономика
россия
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Государственной Думы от ЕР Султан Хамзаев считает, что табачный бизнес на территории России следует национализировать, по его мнению, в противном случае сигареты от западных партнеров могут стать прямым оружием массового поражения."Считаю, что в такое ответственное время настал период переоценки деятельности транснациональных табачных компаний на территорию России. Зарабатывают они здесь, а все деньги отправляются в их головные штабы в Швейцарии, Штатах, Великобританию и Токио. Убеждён, нам необходимо поставить вопрос о национализации табачных производств на территории России. В противном случае сигареты от западных партнёров могут стать прямым оружием массового поражения", - сказал Хамзаев РИА Новости.Парламентарий отметил, что выручка в России отдельных корпораций составляет значимую часть от всего их бизнеса."Нужно пересмотреть взаимоотношения между ними и нашим государством. Отмечу, что табачные корпорации обладают целым арсеналом лоббистов практически во всех ветвях власти РФ. Такая принципиальная позиция к этим компаниям напрямую поможет выстроить новую линию диалога с западными странами" - добавил Хамзаев.В пятницу компания British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщила, что прекращает свою деятельность в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, султан хамзаев, госдума рф
В Госдуме предложили национализировать табачный бизнес
Депутат Госдумы Хамзаев предложил национализировать табачный бизнес
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Государственной Думы от ЕР Султан Хамзаев считает, что табачный бизнес на территории России следует национализировать, по его мнению, в противном случае сигареты от западных партнеров могут стать прямым оружием массового поражения.
"Считаю, что в такое ответственное время настал период переоценки деятельности транснациональных табачных компаний на территорию России. Зарабатывают они здесь, а все деньги отправляются в их головные штабы в Швейцарии, Штатах, Великобританию и Токио. Убеждён, нам необходимо поставить вопрос о национализации табачных производств на территории России. В противном случае сигареты от западных партнёров могут стать прямым оружием массового поражения", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Парламентарий отметил, что выручка в России
отдельных корпораций составляет значимую часть от всего их бизнеса.
"Нужно пересмотреть взаимоотношения между ними и нашим государством. Отмечу, что табачные корпорации обладают целым арсеналом лоббистов практически во всех ветвях власти РФ. Такая принципиальная позиция к этим компаниям напрямую поможет выстроить новую линию диалога с западными странами" - добавил Хамзаев.
В пятницу компания British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщила, что прекращает свою деятельность в России.