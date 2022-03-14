https://ria.ru/20220314/svpd-1778169054.html

США не связывают освобождение американцев в Иране с СВПД, заявил Госдеп

США не связывают освобождение американцев в Иране с СВПД, заявил Госдеп - РИА Новости, 14.03.2022

США не связывают освобождение американцев в Иране с СВПД, заявил Госдеп

США не увязывают вопрос об освобождении задержанных в Иране американских граждан с судьбой иранской ядерной сделки и ведут отдельные переговоры по этой... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:39

2022-03-14T22:39

2022-03-14T22:39

в мире

дональд трамп

михаил ульянов

нед прайс

франция

тегеран (город)

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. США не увязывают вопрос об освобождении задержанных в Иране американских граждан с судьбой иранской ядерной сделки и ведут отдельные переговоры по этой тематике, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы никогда не увязывали вопрос об освобождении этих задержанных граждан США с иранской ядерной сделкой или какими-либо другими темами... Мы хотим их безопасного освобождения и возвращения к своим семьям", - сказал Прайс.Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что возвращение находящихся в заточении за рубежом американских граждан является для действующей администрации США одним из ключевых приоритетов. "Мы ведем переговоры по данной проблематике на отдельном треке", - указал представитель госдепа США. Он добавил, что усилия на данном направлении продолжатся вне зависимости от того, увенчаются ли успехом переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.

https://ria.ru/20220313/iran-1777923704.html

https://ria.ru/20220217/iran-1773289858.html

франция

тегеран (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, дональд трамп, михаил ульянов, нед прайс, франция, тегеран (город), россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)