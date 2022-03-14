США не связывают освобождение американцев в Иране с СВПД, заявил Госдеп
Госдеп заявил, что США не связывают освобождение американцев в Иране с судьбой СВПД
© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. США не увязывают вопрос об освобождении задержанных в Иране американских граждан с судьбой иранской ядерной сделки и ведут отдельные переговоры по этой тематике, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы никогда не увязывали вопрос об освобождении этих задержанных граждан США с иранской ядерной сделкой или какими-либо другими темами... Мы хотим их безопасного освобождения и возвращения к своим семьям", - сказал Прайс.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что возвращение находящихся в заточении за рубежом американских граждан является для действующей администрации США одним из ключевых приоритетов. "Мы ведем переговоры по данной проблематике на отдельном треке", - указал представитель госдепа США. Он добавил, что усилия на данном направлении продолжатся вне зависимости от того, увенчаются ли успехом переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.
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