https://ria.ru/20220314/sud-1778029396.html

Верховный суд разрешил девушке не возвращать деньги бывшему жениху

Верховный суд разрешил девушке не возвращать деньги бывшему жениху - РИА Новости, 14.03.2022

Верховный суд разрешил девушке не возвращать деньги бывшему жениху

Верховный суд РФ вступился за девушку из Йошкар-Олы, от которой ее бывший жених из Польши требовал вернуть 36,5 тысяч евро, истраченные на ипотеку, телефон и... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:08

2022-03-14T12:08

2022-03-14T12:08

россия

польша

происшествия

йошкар-ола

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за девушку из Йошкар-Олы, от которой ее бывший жених из Польши требовал вернуть 36,5 тысяч евро, истраченные на ипотеку, телефон и визу, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Согласно материалам дела, пара познакомилась весной 2019 года на сайте знакомств, вскоре дело дошло до обсуждения свадьбы. Поляк переводил россиянке деньги на погашение ипотеки, покупку телефона и оформление визы в Польшу. Однако в итоге отношения разладились.Тогда гражданин Польши сначала написал заявление о мошенничестве, а когда российские полицейские отказались возбуждать дело, - подал в суд. Суды трех инстанций встали на его сторону, посчитав подученные девушкой деньги безосновательным обогащением и обязав вернуть их.В итоге за девушку вступился Верховный суд РФ, отменив решения о возврате и направив дело на новое рассмотрение."Судами не принято во внимание, что перечисление денежных средств осуществлялось многочисленными платежами, однако никаких доказательство того, что они осуществлялись на условиях возвратности либо в осуществление какого-либо имеющегося между сторонами обязательства, в материалах дела не имеется и истцом не представлено... В своих возражениях ответчик указывала, что вопрос о возврате денежных средств возник лишь после того, как было принято решение о незаключении брака", - отметил суд.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/yanao-1774108933.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, польша, происшествия, йошкар-ола