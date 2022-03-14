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Белый дом заявил, что США беспокоит координация Китая с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
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Белый дом заявил, что США беспокоит координация Китая с Россией
Белый дом заявил, что США беспокоит координация Китая с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
Белый дом заявил, что США беспокоит координация Китая с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на переговорах в Риме выразил представителям Китая обеспокоенность взаимодействием их страны РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:58
2022-03-14T23:59
в мире
россия
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на переговорах в Риме выразил представителям Китая обеспокоенность взаимодействием их страны с Россией на фоне событий на Украине и предупредил о возможных последствиях, сообщила высокопоставленный представитель американской администрации."У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий", - сказала она.Она отказалась комментировать сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов оказать России военную и экономическую помощь на фоне операции на Украине и западных санкций. "Мы не коммуницируем с Китаем через прессу, мы общаемся напрямую и в приватном порядке", - сказала чиновница.В Риме американская делегация во главе с Салливаном провела в понедельник переговоры с представителями КНР, которых возглавлял член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778139877.html
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в мире, россия, сша, китай
23:58 14.03.2022 (обновлено: 23:59 14.03.2022)
 
Белый дом заявил, что США беспокоит координация Китая с Россией

Белый дом: США выразили КНР обеспокоенность координацией с Россией

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на переговорах в Риме выразил представителям Китая обеспокоенность взаимодействием их страны с Россией на фоне событий на Украине и предупредил о возможных последствиях, сообщила высокопоставленный представитель американской администрации.
"У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий", - сказала она.
Она отказалась комментировать сообщения в СМИ о том, что Китай якобы готов оказать России военную и экономическую помощь на фоне операции на Украине и западных санкций. "Мы не коммуницируем с Китаем через прессу, мы общаемся напрямую и в приватном порядке", - сказала чиновница.
В Риме американская делегация во главе с Салливаном провела в понедельник переговоры с представителями КНР, которых возглавлял член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США предупредили КНР о последствиях за помощь России в операции на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине
 
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