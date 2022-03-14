https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778139877.html
США предупредили КНР о последствиях за помощь России в операции на Украине
США предупредили КНР о последствиях за помощь России в операции на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
США предупредили КНР о последствиях за помощь России в операции на Украине
Китай столкнется с последствиями, если окажет помощь России в ее военной операции на Украине, предупредил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:11
2022-03-14T19:11
2022-03-14T19:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
пентагон
китай
россия
украина
вооруженные силы рф
москва
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Китай столкнется с последствиями, если окажет помощь России в ее военной операции на Украине, предупредил высокопоставленный представитель Пентагона."Если Китай решит материально поддержать Россию в этой войне, то они, вероятно, столкнутся с последствиями", - сказал он на брифинге для журналистов.Представитель Пентагона отказался комментировать сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы обращалась к Китаю за военной помощью. Публикации были опровергнуты в Москве и Пекине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/ssha-1777891722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пентагон, китай, россия, украина, вооруженные силы рф, москва, луганская народная республика, министерство обороны сша, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
19:11 14.03.2022 (обновлено: 19:22 14.03.2022)
США предупредили КНР о последствиях за помощь России в операции на Украине
Пентагон предупредил Китай о последствиях за помощь России в спецоперации на Украине