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В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778075928.html
В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации
В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации - РИА Новости, 14.03.2022
В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и вице-президента... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:40
2022-03-14T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
югославия
ближний восток
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля про ход спецоперации на Украине, заявил, что Россия в подсказках таких стратегов не нуждается."Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны. В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html
россия
югославия
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в мире, владимир путин, россия, югославия, ближний восток, вооруженные силы рф, дмитрий песков, джейк салливан, жозеп боррель
14:40 14.03.2022
 
В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации

Песков о высказывания Салливана и Борреля: в подсказках таких стратегов не нуждаемся

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля про ход спецоперации на Украине, заявил, что Россия в подсказках таких стратегов не нуждается.
"Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны. В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся", - сказал Песков журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 11:27
Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЮгославияБлижний ВостокВооруженные силы РФДмитрий ПесковДжейк СалливанЖозеп Боррель
 
 
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