В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации
Песков о высказывания Салливана и Борреля: в подсказках таких стратегов не нуждаемся
Московский Кремль
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля про ход спецоперации на Украине, заявил, что Россия в подсказках таких стратегов не нуждается.
"Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны. В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся", - сказал Песков журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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