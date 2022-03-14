https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778075928.html

В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации

В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации - РИА Новости, 14.03.2022

В Кремле отреагировали на высказывания Салливана и Борреля о спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и вице-президента... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:40

2022-03-14T14:40

2022-03-14T14:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

югославия

ближний восток

вооруженные силы рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля про ход спецоперации на Украине, заявил, что Россия в подсказках таких стратегов не нуждается."Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны. В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html

россия

югославия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, югославия, ближний восток, вооруженные силы рф, дмитрий песков, джейк салливан, жозеп боррель