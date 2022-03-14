https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778026431.html

В Ереване проходит акция в поддержку российской спецоперации

В Ереване проходит акция в поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 14.03.2022

В Ереване проходит акция в поддержку российской спецоперации

Акция в поддержку специальной операции России на Украине проходит у здания посольства РФ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:04

2022-03-14T12:04

2022-03-14T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

армения

вооруженные силы рф

в мире

ереван

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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Акция в поддержку специальной операции России на Украине проходит у здания посольства РФ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции пришли к зданию дипмиссии с армянскими и российскими флагами."Я поддерживаю все действия Российской Федерации... Я не называю это войной, так как это освобождение украинского народа от неофашизма, тех сил, которые усердно за эти годы разрушали постсоветские страны и пытались диктовать народам свою повестку", - сказал журналистам бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян.Он выразил уверенность, что российский народ преодолеет проблемы, вызванные санкциями, и эта ситуация станет стимулом к развитию местного производства, "государство с такими ресурсами" обязательно справится.Армения, отмечает экс-депутат, не может самостоятельно противостоять региональным вызовам, обеспечить свою безопасность и в этом вопросе Россия является самым надежным и самым серьезным стратегическим союзником. Ахоян напомнил, что Армения тесно связана с Россией экономически, а российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе.Военный эксперт, бывший советник министра обороны Армении Давид Джамалян считает, что в ближайшие недели, самое позднее в течение одного-двух месяцев, активная фаза специальной военной операции на Украине завершится успешно для России. Он отметил, что медленное, но уверенное продвижение российских войск вызвано желанием избежать жертв среди мирного населения и своих военнослужащих."То, что происходит в Новороссии, имеет экзистенциальное значение для российской государственности, и без преувеличения, экзистенциальное значение также и для нас, так как та катастрофа, которая обрушилась на нас в виде 44-дневной войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года), была спланирована и реализована теми же центрами силы, которые многие годы превращали Украину в "антиРоссию". Так что, успех союзнической России на своей цивилизационной, исторической территории будет способствовать и укреплению нашей государственности и здесь мы должны сказать наше принципиальное слово", - сказал Джамалян.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777856496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, армения, вооруженные силы рф, в мире, ереван