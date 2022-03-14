https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1777997988.html

Российские войска вывели из строя 3920 военных объектов на Украине

Российские войска вывели из строя 3920 военных объектов на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Российские войска вывели из строя 3920 военных объектов на Украине

Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти 4 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:51

2022-03-14T09:51

2022-03-14T10:35

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти 4 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220314/mirotvortsy-1777995416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина