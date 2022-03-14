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Российские войска вывели из строя 3920 военных объектов на Украине
Российские войска вывели из строя 3920 военных объектов на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Российские войска вывели из строя 3920 военных объектов на Украине
Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти 4 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:51
2022-03-14T09:51
2022-03-14T10:35
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти 4 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
09:51 14.03.2022 (обновлено: 10:35 14.03.2022)
Российские войска вывели из строя 3920 военных объектов на Украине
Российские войска с начала спецоперации вывели из строя 3920 военных объектов на Украине
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские войска с начала специальной операции уничтожили почти 4 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.
Он уточнил, что уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.