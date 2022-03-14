22:58 14.03.2022 (обновлено: 23:18 14.03.2022)
СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело из-за заочного ареста Соловьева судом во Львове
Телеведущий Владимир Соловьев
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным заочным привлечением к ответственности российского журналиста Владимира Соловьева судом в украинском Львове, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, суд во Львове заочно арестовал российского журналиста и ведущего Соловьева. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины. Основанием для этого стало ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР. По данным СМИ, Соловьев обвиняется "в публичных призывах к изменению государственной границы Украины".
"Председатель СК РФ поручил ... возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших эти процессуальные решения на Украине по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и ст. 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей)", - говорится в сообщении.
Как отметили на сайте, уголовное дело "является очередной попыткой незаконного привлечения граждан России к уголовной ответственности".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.