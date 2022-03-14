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СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/solovev-1778169887.html
СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове
СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове - РИА Новости, 14.03.2022
СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным заочным привлечением к ответственности российского... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:58
2022-03-14T23:18
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
львов
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным заочным привлечением к ответственности российского журналиста Владимира Соловьева судом в украинском Львове, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, суд во Львове заочно арестовал российского журналиста и ведущего Соловьева. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины. Основанием для этого стало ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР. По данным СМИ, Соловьев обвиняется "в публичных призывах к изменению государственной границы Украины"."Председатель СК РФ поручил ... возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших эти процессуальные решения на Украине по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и ст. 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей)", - говорится в сообщении.Как отметили на сайте, уголовное дело "является очередной попыткой незаконного привлечения граждан России к уголовной ответственности".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/oshibka-1777733144.html
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донецкая народная республика
россия
львов
украина
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владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, львов, украина, владимир соловьев (телеведущий), александр бастрыкин
22:58 14.03.2022 (обновлено: 23:18 14.03.2022)
 
СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело из-за заочного ареста Соловьева судом во Львове

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Телеведущий Владимир Соловьев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным заочным привлечением к ответственности российского журналиста Владимира Соловьева судом в украинском Львове, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, суд во Львове заочно арестовал российского журналиста и ведущего Соловьева. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины. Основанием для этого стало ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР. По данным СМИ, Соловьев обвиняется "в публичных призывах к изменению государственной границы Украины".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:15
Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине
"Председатель СК РФ поручил ... возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших эти процессуальные решения на Украине по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и ст. 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей)", - говорится в сообщении.
Как отметили на сайте, уголовное дело "является очередной попыткой незаконного привлечения граждан России к уголовной ответственности".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 22:55
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛьвовУкраинаВладимир Соловьев (телеведущий)Александр Бастрыкин
 
 
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