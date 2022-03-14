https://ria.ru/20220314/solovev-1778169887.html

СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове

СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове - РИА Новости, 14.03.2022

СК заведет дело из-за заочного ареста журналиста Соловьева судом во Львове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным заочным привлечением к ответственности российского... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:58

2022-03-14T22:58

2022-03-14T23:18

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным заочным привлечением к ответственности российского журналиста Владимира Соловьева судом в украинском Львове, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, суд во Львове заочно арестовал российского журналиста и ведущего Соловьева. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины. Основанием для этого стало ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР. По данным СМИ, Соловьев обвиняется "в публичных призывах к изменению государственной границы Украины"."Председатель СК РФ поручил ... возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших эти процессуальные решения на Украине по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и ст. 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей)", - говорится в сообщении.Как отметили на сайте, уголовное дело "является очередной попыткой незаконного привлечения граждан России к уголовной ответственности".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/oshibka-1777733144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, львов, украина, владимир соловьев (телеведущий), александр бастрыкин