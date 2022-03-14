https://ria.ru/20220314/solovev-1778095604.html

В Киеве инициировали объявление Владимира Соловьева в международный розыск

В Киеве инициировали объявление Владимира Соловьева в международный розыск - РИА Новости, 14.03.2022

В Киеве инициировали объявление Владимира Соловьева в международный розыск

Госбюро расследований Украины заявило, что инициирует объявление российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск за поддержку... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:54

2022-03-14T15:54

2022-03-14T19:09

владимир соловьев (телеведущий)

медиавойны

в мире

россия

украина

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило, что инициирует объявление российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск за поддержку спецоперации России."По инициативе ГБР пропагандист Кремля Владимир Соловьев будет объявлен в международный розыск. Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который скоро будет направлен иностранным коллегам", — говорится в заявлении ГБР в Facebook.В ведомстве уточнили, что ранее Соловьеву было объявлено о подозрении "в публичных призывах изменить госграницу Украины". "Установлено, что Владимир Соловьев <...> призывал к изменениям в ее территориальном устройстве, в том числе путем военных действий и разрушения военной инфраструктуры", — отметили в ГБР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

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https://ria.ru/20220305/mikhalkov-1776662698.html

https://ria.ru/20220305/gazmanov-1776782248.html

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Кирилл Волков

владимир соловьев (телеведущий), в мире, россия, украина, государственное бюро расследований украины