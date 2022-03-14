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Минские соглашения не внедрили из-за Украины и США, заявил Янукович - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/soglasheniya-1778128066.html
Минские соглашения не внедрили из-за Украины и США, заявил Янукович
Минские соглашения не внедрили из-за Украины и США, заявил Янукович - РИА Новости, 14.03.2022
Минские соглашения не внедрили из-за Украины и США, заявил Янукович
План по имплементации минских соглашений и урегулированию ситуации на востоке Украины не смогли одобрить за семь лет из-за бездействия Киева и Вашингтона,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:11
2022-03-14T18:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
виктор янукович
сша
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. План по имплементации минских соглашений и урегулированию ситуации на востоке Украины не смогли одобрить за семь лет из-за бездействия Киева и Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости украинский экс-президент Виктор Янукович."Была создана инициативная группа из самых разных регионов и стран – Украины, России, Израиля, США и других. Это промышленники, бизнесмены, религиозные деятели, ученые, журналисты, - сказал Янукович. - В течение кратчайшего времени был разработан план по имплементации минских соглашений".По его словам, предполагалось, что план будет подписан президентом Украины и уполномоченным представителем Донбасса, а также гарантами - США и РФ. "Начиная с 2015 года и до начала 2022 года инициативная группа провела большую организационную работу, переговоры, уговоры, разъяснения с представителями Украины, России, США и некоторыми странами ЕС. Нас, как правило, выслушивали, в основном корректно шли обсуждения, никто не отрицал, что мир должен быть достигнут. Но в итоге ни "да", ни "нет", - сообщил экс-президент.По словам Януковича, официальные лица Украины умышленно саботировали вопрос мирного урегулирования, а в американской администрации после прихода Джо Байдена сказали, что "идут сложные внутренние дискуссии, много внутренних противоречий".
https://ria.ru/20220314/soglasheniya-1777998444.html
https://ria.ru/20220210/putin-1772139679.html
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в мире, украина, виктор янукович, сша, минские соглашения, ситуация в днр и лнр
18:11 14.03.2022 (обновлено: 18:29 14.03.2022)
 
Минские соглашения не внедрили из-за Украины и США, заявил Янукович

Экс-президент Янукович: Минские соглашения не внедрили за семь лет из-за Украины и США

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. План по имплементации минских соглашений и урегулированию ситуации на востоке Украины не смогли одобрить за семь лет из-за бездействия Киева и Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости украинский экс-президент Виктор Янукович.
"Была создана инициативная группа из самых разных регионов и стран – Украины, России, Израиля, США и других. Это промышленники, бизнесмены, религиозные деятели, ученые, журналисты, - сказал Янукович. - В течение кратчайшего времени был разработан план по имплементации минских соглашений".
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По его словам, предполагалось, что план будет подписан президентом Украины и уполномоченным представителем Донбасса, а также гарантами - США и РФ. "Начиная с 2015 года и до начала 2022 года инициативная группа провела большую организационную работу, переговоры, уговоры, разъяснения с представителями Украины, России, США и некоторыми странами ЕС. Нас, как правило, выслушивали, в основном корректно шли обсуждения, никто не отрицал, что мир должен быть достигнут. Но в итоге ни "да", ни "нет", - сообщил экс-президент.
По словам Януковича, официальные лица Украины умышленно саботировали вопрос мирного урегулирования, а в американской администрации после прихода Джо Байдена сказали, что "идут сложные внутренние дискуссии, много внутренних противоречий".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВиктор ЯнуковичСШАМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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