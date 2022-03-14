https://ria.ru/20220314/soglasheniya-1778128066.html

Минские соглашения не внедрили из-за Украины и США, заявил Янукович

Минские соглашения не внедрили из-за Украины и США, заявил Янукович - РИА Новости, 14.03.2022

Минские соглашения не внедрили из-за Украины и США, заявил Янукович

План по имплементации минских соглашений и урегулированию ситуации на востоке Украины не смогли одобрить за семь лет из-за бездействия Киева и Вашингтона,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:11

2022-03-14T18:11

2022-03-14T18:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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сша

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. План по имплементации минских соглашений и урегулированию ситуации на востоке Украины не смогли одобрить за семь лет из-за бездействия Киева и Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости украинский экс-президент Виктор Янукович."Была создана инициативная группа из самых разных регионов и стран – Украины, России, Израиля, США и других. Это промышленники, бизнесмены, религиозные деятели, ученые, журналисты, - сказал Янукович. - В течение кратчайшего времени был разработан план по имплементации минских соглашений".По его словам, предполагалось, что план будет подписан президентом Украины и уполномоченным представителем Донбасса, а также гарантами - США и РФ. "Начиная с 2015 года и до начала 2022 года инициативная группа провела большую организационную работу, переговоры, уговоры, разъяснения с представителями Украины, России, США и некоторыми странами ЕС. Нас, как правило, выслушивали, в основном корректно шли обсуждения, никто не отрицал, что мир должен быть достигнут. Но в итоге ни "да", ни "нет", - сообщил экс-президент.По словам Януковича, официальные лица Украины умышленно саботировали вопрос мирного урегулирования, а в американской администрации после прихода Джо Байдена сказали, что "идут сложные внутренние дискуссии, много внутренних противоречий".

https://ria.ru/20220314/soglasheniya-1777998444.html

https://ria.ru/20220210/putin-1772139679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор янукович, сша, минские соглашения, ситуация в днр и лнр