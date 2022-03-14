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В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию - РИА Новости, 14.03.2022
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию
В "Единой России" предложили кабмину обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:02
2022-03-14T18:02
2022-03-14T18:02
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В "Единой России" предложили кабмину обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."Предлагается разработать специальные меры по выравниванию зарплат ИТ-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, упростить некоторые процедуры таможенного контроля", - заявил Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.Кроме того, ряд мер "направлен на предоставление временных льгот и скидок по платежам для операторов связи", сказал политик.
https://ria.ru/20220314/videokarta-1778040049.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная америка, экономика, технологии, африка, южная америка, азия, единая россия, россия, в мире
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию
Вице-спикер ЕР Турчак предложил поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию