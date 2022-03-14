https://ria.ru/20220314/soft-1778127366.html

В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию

В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию - РИА Новости, 14.03.2022

В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию

В "Единой России" предложили кабмину обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:02

2022-03-14T18:02

2022-03-14T18:02

центральная америка

экономика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В "Единой России" предложили кабмину обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."Предлагается разработать специальные меры по выравниванию зарплат ИТ-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, упростить некоторые процедуры таможенного контроля", - заявил Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.Кроме того, ряд мер "направлен на предоставление временных льгот и скидок по платежам для операторов связи", сказал политик.

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центральная америка

африка

южная америка

азия

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральная америка, экономика, технологии, африка, южная америка, азия, единая россия, россия, в мире