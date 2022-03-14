Рейтинг@Mail.ru
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/soft-1778127366.html
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию - РИА Новости, 14.03.2022
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию
В "Единой России" предложили кабмину обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:02
2022-03-14T18:02
центральная америка
экономика
технологии
африка
южная америка
азия
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268935_0:220:2001:1345_1920x0_80_0_0_52f5a9836aa32a1e364fb031994f7307.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В "Единой России" предложили кабмину обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."Предлагается разработать специальные меры по выравниванию зарплат ИТ-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, упростить некоторые процедуры таможенного контроля", - заявил Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.Кроме того, ряд мер "направлен на предоставление временных льгот и скидок по платежам для операторов связи", сказал политик.
https://ria.ru/20220314/videokarta-1778040049.html
центральная америка
африка
южная америка
азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268935_0:0:1905:1428_1920x0_80_0_0_ace92827fe7c04628841f19fa838eadc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральная америка, экономика, технологии, африка, южная америка, азия, единая россия, россия, в мире
18:02 14.03.2022
 
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию

Вице-спикер ЕР Турчак предложил поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию

© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / spaxiax
Создание сайта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В "Единой России" предложили кабмину обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Предлагается разработать специальные меры по выравниванию зарплат ИТ-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, упростить некоторые процедуры таможенного контроля", - заявил Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.
Кроме того, ряд мер "направлен на предоставление временных льгот и скидок по платежам для операторов связи", сказал политик.
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 12:34Наука
Цены на видеокарты в России достигли новых рекордов
 
Центральная АмерикаЭкономикаТехнологииАфрикаЮжная АмерикаАзияЕдиная РоссияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала