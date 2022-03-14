Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/sny-1777982154.html
Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне видят сны
Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне видят сны - РИА Новости, 14.03.2022
Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне видят сны
Около 23% россиян заявили, что видят сны каждую ночь, всего о наличии сновидений рассказали 69% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T06:25
2022-03-14T06:25
общество
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593509896_0:100:3068:1826_1920x0_80_0_0_989f92d1c7ab7321b27d4cfae43ef167.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 23% россиян заявили, что видят сны каждую ночь, всего о наличии сновидений рассказали 69% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Причем к женщинам сновидения приходят чаще, чем к мужчинам: видят сны несколько раз в неделю около 28% женщин и 22% мужчин. Уточняется, что женщины запоминают сны чаще - об этом заявили 70% респондентов среди женщин против 58% среди мужчин."Россияне в возрасте от 18 до 44 лет, как правило, видят сны несколько раз в неделю (18-24 лет - 33%, 25-34 лет - 32%, 35-44 лет - 29%), но запоминает их в основном молодежь 18-24 лет (80%). Чем к более старшей возрастной группе относится опрошенный, тем ниже доля тех, кому с утра удается вспомнить свой сон", - заключается в исследовании.Почти не снятся сны 27% опрошенных, в этом чаще признаются представители старшего поколения, добавили в ВЦИОМ.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220220/son-1773971622.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593509896_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_ceb848d0a25db9f64820dbaf83449262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вциом
06:25 14.03.2022
 
Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне видят сны

Опрос ВЦИОМ показал, что 23 процента россиян видят сны каждую ночь

© Depositphotos / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / NatashaFedorova
Мужчина выключает будильник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 23% россиян заявили, что видят сны каждую ночь, всего о наличии сновидений рассказали 69% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Сновидения видят 69% россиян, 64% в той или иной степени их запоминают. Каждому четвертому сны снятся часто - каждую ночь или несколько раз в неделю (23% и 25%)", - говорится в исследовании.
Причем к женщинам сновидения приходят чаще, чем к мужчинам: видят сны несколько раз в неделю около 28% женщин и 22% мужчин. Уточняется, что женщины запоминают сны чаще - об этом заявили 70% респондентов среди женщин против 58% среди мужчин.
"Россияне в возрасте от 18 до 44 лет, как правило, видят сны несколько раз в неделю (18-24 лет - 33%, 25-34 лет - 32%, 35-44 лет - 29%), но запоминает их в основном молодежь 18-24 лет (80%). Чем к более старшей возрастной группе относится опрошенный, тем ниже доля тех, кому с утра удается вспомнить свой сон", - заключается в исследовании.
Почти не снятся сны 27% опрошенных, в этом чаще признаются представители старшего поколения, добавили в ВЦИОМ.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 23:37
Врач назвала простой способ улучшить сон
 
ОбществоВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала