https://ria.ru/20220314/sny-1777982154.html

Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне видят сны

Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне видят сны - РИА Новости, 14.03.2022

Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне видят сны

Около 23% россиян заявили, что видят сны каждую ночь, всего о наличии сновидений рассказали 69% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T06:25

2022-03-14T06:25

2022-03-14T06:25

общество

вциом

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 23% россиян заявили, что видят сны каждую ночь, всего о наличии сновидений рассказали 69% опрошенных россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Причем к женщинам сновидения приходят чаще, чем к мужчинам: видят сны несколько раз в неделю около 28% женщин и 22% мужчин. Уточняется, что женщины запоминают сны чаще - об этом заявили 70% респондентов среди женщин против 58% среди мужчин."Россияне в возрасте от 18 до 44 лет, как правило, видят сны несколько раз в неделю (18-24 лет - 33%, 25-34 лет - 32%, 35-44 лет - 29%), но запоминает их в основном молодежь 18-24 лет (80%). Чем к более старшей возрастной группе относится опрошенный, тем ниже доля тех, кому с утра удается вспомнить свой сон", - заключается в исследовании.Почти не снятся сны 27% опрошенных, в этом чаще признаются представители старшего поколения, добавили в ВЦИОМ.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220220/son-1773971622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, вциом