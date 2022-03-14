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Ситибанк продолжит сокращать бизнес в России - РИА Новости, 14.03.2022
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Ситибанк продолжит сокращать бизнес в России
Ситибанк продолжит сокращать бизнес в России - РИА Новости, 14.03.2022
Ситибанк продолжит сокращать бизнес в России
Ситибанк не будет привлекать новых клиентов в России, продолжит сокращать направления бизнеса, говорится в корпоративном блоге компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:52
2022-03-14T16:52
экономика
ситибанк
citigroup
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситибанк не будет привлекать новых клиентов в России, продолжит сокращать направления бизнеса, говорится в корпоративном блоге компании."Мы срочно приступаем к завершению оценки нашей деятельности в России. В апреле 2021 года мы объявили о своем намерении выйти из потребительского бизнеса в стране. Теперь мы решили расширить рамки этого процесса выхода, включив в него другие направления бизнеса и продолжая сокращать наши оставшиеся операции и риски. В связи с характером банковских и финансовых операций для выполнения этого решения потребуется время", - сообщает Ситибанк."Мы также решили прекратить привлекать новых клиентов. Мы оказываем помощь многонациональным корпорациям, многие из которых сталкиваются со сложной задачей по свертыванию своей деятельности. Мы продолжим управлять нашими существующими нормативными обязательствами и нашими обязательствами перед вкладчиками, а также поддерживать всех наших сотрудников в это очень трудное время", - добавили в банке.Ситибанк - один из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок более 25 лет назад. В апреле прошлого года Citigroup объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. Citi собирается сфокусировать розничный бизнес в четырех глобальных центрах управления частным капиталом: в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html
https://ria.ru/20220301/bank-1775854626.html
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экономика, ситибанк, citigroup, россия
16:52 14.03.2022
 
Ситибанк продолжит сокращать бизнес в России

Ситибанк не будет привлекать новых клиентов в России и продолжит сокращать бизнес

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтделение КБ "Ситибанк" в Москве
Отделение КБ Ситибанк в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отделение КБ "Ситибанк" в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситибанк не будет привлекать новых клиентов в России, продолжит сокращать направления бизнеса, говорится в корпоративном блоге компании.
"Мы срочно приступаем к завершению оценки нашей деятельности в России. В апреле 2021 года мы объявили о своем намерении выйти из потребительского бизнеса в стране. Теперь мы решили расширить рамки этого процесса выхода, включив в него другие направления бизнеса и продолжая сокращать наши оставшиеся операции и риски. В связи с характером банковских и финансовых операций для выполнения этого решения потребуется время", - сообщает Ситибанк.
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"Мы также решили прекратить привлекать новых клиентов. Мы оказываем помощь многонациональным корпорациям, многие из которых сталкиваются со сложной задачей по свертыванию своей деятельности. Мы продолжим управлять нашими существующими нормативными обязательствами и нашими обязательствами перед вкладчиками, а также поддерживать всех наших сотрудников в это очень трудное время", - добавили в банке.
Ситибанк - один из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок более 25 лет назад. В апреле прошлого года Citigroup объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. Citi собирается сфокусировать розничный бизнес в четырех глобальных центрах управления частным капиталом: в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.
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