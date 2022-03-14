https://ria.ru/20220314/siluanov-1777991602.html
Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ
Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ - РИА Новости, 14.03.2022
Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ
Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать дефолт, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:07
2022-03-14T09:07
2022-03-14T16:52
экономика
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775607868_0:0:2679:1508_1920x0_80_0_0_80a8b56ace4ed96440154d49a9a10de9.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать дефолт, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Заморозку валютных счетов Банка России и правительства России можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/peskov-1777657227.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775607868_27:0:2366:1754_1920x0_80_0_0_30dbe4715abb917e5946f607eea23722.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
09:07 14.03.2022 (обновлено: 16:52 14.03.2022)
Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ
Силуанов: заморозка валютных счетов ЦБ говорит о желании Запада создать дефолт в России