https://ria.ru/20220314/siluanov-1777991602.html

Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ

Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ - РИА Новости, 14.03.2022

Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ

Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать дефолт, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:07

2022-03-14T09:07

2022-03-14T16:52

экономика

россия

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать дефолт, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Заморозку валютных счетов Банка России и правительства России можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/peskov-1777657227.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)