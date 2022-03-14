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Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ - РИА Новости, 14.03.2022
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Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ
Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ - РИА Новости, 14.03.2022
Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ
Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать дефолт, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:07
2022-03-14T16:52
экономика
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать дефолт, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Заморозку валютных счетов Банка России и правительства России можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.
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экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
09:07 14.03.2022 (обновлено: 16:52 14.03.2022)
 
Силуанов прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ

Силуанов: заморозка валютных счетов ЦБ говорит о желании Запада создать дефолт в России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать дефолт, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Заморозку валютных счетов Банка России и правительства России можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 14:02В России
Песков: условий для дефолта в России не существует
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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