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Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
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Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник
Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2022
Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник
Самолет Sukhoi Superjet (SSJ), летевший рейсом Мурманск-Москва, подал сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о "минировании", оно оказалось ложным,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:22
2022-03-14T15:40
происшествия
мурманск
москва
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet (SSJ), летевший рейсом Мурманск-Москва, подал сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о "минировании", оно оказалось ложным, информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в правительстве."Ложное минирование самолета. Был звонок с сообщением о заложенной бомбе, информация не подтвердилась", - отметил он.Как сообщили в аэропорту Мурманска, анонимное сообщение о "минировании" получил рейс авиакомпании "Россия", выполняющий полет по маршруту Мурманск-Шереметьево. Информацию об анонимном сообщении передали в силовые структуры и Росавиацию.Сейчас ведутся оперативные мероприятия, пояснили в аэропорту.
https://ria.ru/20220313/minirovanie-1777924250.html
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происшествия, мурманск, москва, новости - туризм
15:22 14.03.2022 (обновлено: 15:40 14.03.2022)
 
Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник

Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги из-за сообщения о минировании

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet (SSJ), летевший рейсом Мурманск-Москва, подал сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о "минировании", оно оказалось ложным, информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
"Ложное минирование самолета. Был звонок с сообщением о заложенной бомбе, информация не подтвердилась", - отметил он.
Как сообщили в аэропорту Мурманска, анонимное сообщение о "минировании" получил рейс авиакомпании "Россия", выполняющий полет по маршруту Мурманск-Шереметьево. Информацию об анонимном сообщении передали в силовые структуры и Росавиацию.
Сейчас ведутся оперативные мероприятия, пояснили в аэропорту.
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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