https://ria.ru/20220314/signal-1778085802.html

Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник

Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2022

Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник

Самолет Sukhoi Superjet (SSJ), летевший рейсом Мурманск-Москва, подал сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о "минировании", оно оказалось ложным,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:22

2022-03-14T15:22

2022-03-14T15:40

происшествия

мурманск

москва

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet (SSJ), летевший рейсом Мурманск-Москва, подал сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о "минировании", оно оказалось ложным, информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в правительстве."Ложное минирование самолета. Был звонок с сообщением о заложенной бомбе, информация не подтвердилась", - отметил он.Как сообщили в аэропорту Мурманска, анонимное сообщение о "минировании" получил рейс авиакомпании "Россия", выполняющий полет по маршруту Мурманск-Шереметьево. Информацию об анонимном сообщении передали в силовые структуры и Росавиацию.Сейчас ведутся оперативные мероприятия, пояснили в аэропорту.

https://ria.ru/20220313/minirovanie-1777924250.html

мурманск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мурманск, москва, новости - туризм