https://ria.ru/20220314/shturm-1777979308.html
Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм"
Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм" - РИА Новости, 14.03.2022
Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм"
Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T03:50
2022-03-14T03:50
2022-03-14T03:50
новое оружие россии
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777979288_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_4f7b5a6149dbcba5e5f71b91252d641c.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он отметил, что "испытания предполагают проведение стрельбы по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса - 125-мм укороченного орудия".В прошлом году источники РИА Новости сообщали, что Уралвагонзавод начал работы по созданию первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного прежде всего для боевых действий в городе.Комплекс состоит из нескольких машин: мобильного пункта управления, тяжёлого робота с 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, робота с реактивными огнеметами "Шмель", спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Все машины создаются на базе танков Т-72Б3.Боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, включая верхнюю полусферу. Укороченное орудие калибра 125-мм с так называемой сниженной баллистикой предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.
https://ria.ru/20220216/marker-1773028428.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777979288_0:0:2628:1970_1920x0_80_0_0_1238b5131258e88289eb00a30c3eb066.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм"
Россия начнет испытания тяжелого ударного робота "Штурм" в апреле
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", который создается на базе шасси танка Т-72", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что "испытания предполагают проведение стрельбы по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса - 125-мм укороченного орудия".
В прошлом году источники РИА Новости сообщали, что Уралвагонзавод
начал работы по созданию первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного прежде всего для боевых действий в городе.
Комплекс состоит из нескольких машин: мобильного пункта управления, тяжёлого робота с 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, робота с реактивными огнеметами "Шмель", спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Все машины создаются на базе танков Т-72Б3
.
Боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, включая верхнюю полусферу. Укороченное орудие калибра 125-мм с так называемой сниженной баллистикой предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.