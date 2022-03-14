https://ria.ru/20220314/shturm-1777979308.html

Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм"

Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм" - РИА Новости, 14.03.2022

Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм"

Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T03:50

2022-03-14T03:50

2022-03-14T03:50

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он отметил, что "испытания предполагают проведение стрельбы по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса - 125-мм укороченного орудия".В прошлом году источники РИА Новости сообщали, что Уралвагонзавод начал работы по созданию первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного прежде всего для боевых действий в городе.Комплекс состоит из нескольких машин: мобильного пункта управления, тяжёлого робота с 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, робота с реактивными огнеметами "Шмель", спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Все машины создаются на базе танков Т-72Б3.Боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, включая верхнюю полусферу. Укороченное орудие калибра 125-мм с так называемой сниженной баллистикой предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.

https://ria.ru/20220216/marker-1773028428.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия