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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20220314/shturm-1777979308.html
Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм"
Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм" - РИА Новости, 14.03.2022
Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм"
Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T03:50
2022-03-14T03:50
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он отметил, что "испытания предполагают проведение стрельбы по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса - 125-мм укороченного орудия".В прошлом году источники РИА Новости сообщали, что Уралвагонзавод начал работы по созданию первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного прежде всего для боевых действий в городе.Комплекс состоит из нескольких машин: мобильного пункта управления, тяжёлого робота с 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, робота с реактивными огнеметами "Шмель", спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Все машины создаются на базе танков Т-72Б3.Боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, включая верхнюю полусферу. Укороченное орудие калибра 125-мм с так называемой сниженной баллистикой предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.
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безопасность, россия
03:50 14.03.2022
 
Источник рассказал, когда Россия начнет испытания ударного робота "Штурм"

Россия начнет испытания тяжелого ударного робота "Штурм" в апреле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОрудие
Орудие - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Орудие
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"С апреля на УВЗ планируется проведение предварительных испытаний первого опытного образца тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", который создается на базе шасси танка Т-72", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что "испытания предполагают проведение стрельбы по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса - 125-мм укороченного орудия".
В прошлом году источники РИА Новости сообщали, что Уралвагонзавод начал работы по созданию первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного прежде всего для боевых действий в городе.
Комплекс состоит из нескольких машин: мобильного пункта управления, тяжёлого робота с 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, робота с реактивными огнеметами "Шмель", спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Все машины создаются на базе танков Т-72Б3.
Боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, включая верхнюю полусферу. Укороченное орудие калибра 125-мм с так называемой сниженной баллистикой предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.
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