https://ria.ru/20220314/shtab-1778047974.html

Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН

Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН - РИА Новости, 14.03.2022

Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН

Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, о которой говорят в МИД России, а также посредником в переговорах России и Украины, папа Римский... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:08

2022-03-14T13:08

2022-03-14T13:10

религия

в мире

папа римский

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, о которой говорят в МИД России, а также посредником в переговорах России и Украины, папа Римский Франциск в переписке выразил готовность к посредничеству, сказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.Ранее в МИД РФ заявили РИА Новости, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, так как это сделало бы работу организации менее политизированной."Сегодня МИД выступил, что нужна новая площадка для ООН. В этом контексте, думаю, предложить Ватикан рассматривать в качестве такой площадки было бы очень актуально. Папа Франциск с самого начала дистанцировался от традиционного католичества в сторону мультикультуральной инклюзивности. Таким образом, он так же подготовил для этого почву", - сказал Севастьянов РИА Новости.Ватикан, подчеркнул он, сохраняет нейтралитет и не относится ни к каким блокам. Папа Римский, отметил глава ВСС, был избран понтификом 9 лет назад 13 марта, и в переписке уже выразил готовность к посредничеству. "Прислал нам письмо по этому поводу, написал что молится за весь страждущий народ, за церковь и просит молиться за него. Папа сегодня предложил посредничество", - добавил Севастьянов.

https://ria.ru/20220308/vatikan-1777170519.html

ватикан

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в мире, папа римский, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)