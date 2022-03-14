13:08 14.03.2022 (обновлено: 13:10 14.03.2022)
Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН
ВСС: Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, о которой говорят в МИД России, а также посредником в переговорах России и Украины, папа Римский Франциск в переписке выразил готовность к посредничеству, сказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
Ранее в МИД РФ заявили РИА Новости, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, так как это сделало бы работу организации менее политизированной.
"Сегодня МИД выступил, что нужна новая площадка для ООН. В этом контексте, думаю, предложить Ватикан рассматривать в качестве такой площадки было бы очень актуально. Папа Франциск с самого начала дистанцировался от традиционного католичества в сторону мультикультуральной инклюзивности. Таким образом, он так же подготовил для этого почву", - сказал Севастьянов РИА Новости.
Ватикан, подчеркнул он, сохраняет нейтралитет и не относится ни к каким блокам. Папа Римский, отметил глава ВСС, был избран понтификом 9 лет назад 13 марта, и в переписке уже выразил готовность к посредничеству. "Прислал нам письмо по этому поводу, написал что молится за весь страждущий народ, за церковь и просит молиться за него. Папа сегодня предложил посредничество", - добавил Севастьянов.