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Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН - РИА Новости, 14.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220314/shtab-1778047974.html
Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН
Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН - РИА Новости, 14.03.2022
Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН
Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, о которой говорят в МИД России, а также посредником в переговорах России и Украины, папа Римский... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:08
2022-03-14T13:10
религия
в мире
папа римский
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, о которой говорят в МИД России, а также посредником в переговорах России и Украины, папа Римский Франциск в переписке выразил готовность к посредничеству, сказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.Ранее в МИД РФ заявили РИА Новости, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, так как это сделало бы работу организации менее политизированной."Сегодня МИД выступил, что нужна новая площадка для ООН. В этом контексте, думаю, предложить Ватикан рассматривать в качестве такой площадки было бы очень актуально. Папа Франциск с самого начала дистанцировался от традиционного католичества в сторону мультикультуральной инклюзивности. Таким образом, он так же подготовил для этого почву", - сказал Севастьянов РИА Новости.Ватикан, подчеркнул он, сохраняет нейтралитет и не относится ни к каким блокам. Папа Римский, отметил глава ВСС, был избран понтификом 9 лет назад 13 марта, и в переписке уже выразил готовность к посредничеству. "Прислал нам письмо по этому поводу, написал что молится за весь страждущий народ, за церковь и просит молиться за него. Папа сегодня предложил посредничество", - добавил Севастьянов.
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в мире, папа римский, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
13:08 14.03.2022 (обновлено: 13:10 14.03.2022)
 
Всемирный союз староверов предложил новый город для штаба ООН

ВСС: Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ватикан мог бы стать подходящей нейтральной площадкой ООН, о которой говорят в МИД России, а также посредником в переговорах России и Украины, папа Римский Франциск в переписке выразил готовность к посредничеству, сказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
Ранее в МИД РФ заявили РИА Новости, что Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, так как это сделало бы работу организации менее политизированной.
"Сегодня МИД выступил, что нужна новая площадка для ООН. В этом контексте, думаю, предложить Ватикан рассматривать в качестве такой площадки было бы очень актуально. Папа Франциск с самого начала дистанцировался от традиционного католичества в сторону мультикультуральной инклюзивности. Таким образом, он так же подготовил для этого почву", - сказал Севастьянов РИА Новости.
Ватикан, подчеркнул он, сохраняет нейтралитет и не относится ни к каким блокам. Папа Римский, отметил глава ВСС, был избран понтификом 9 лет назад 13 марта, и в переписке уже выразил готовность к посредничеству. "Прислал нам письмо по этому поводу, написал что молится за весь страждущий народ, за церковь и просит молиться за него. Папа сегодня предложил посредничество", - добавил Севастьянов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 17:56
Лаврову передали обеспокоенность папы Франциска кризисом на Украине
 
РелигияВ миреПапа РимскийВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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