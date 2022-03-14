https://ria.ru/20220314/severodonetsk-1778158361.html

Около двух тысяч человек смогли эвакуироваться из Северодонецка за сутки

Около двух тысяч человек смогли эвакуироваться из Северодонецка за сутки - РИА Новости, 14.03.2022

Около двух тысяч человек смогли эвакуироваться из Северодонецка за сутки

Около 2 тысяч человек смогли эвакуироваться из Северодонецка на территорию ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:55

2022-03-14T20:55

2022-03-14T20:56

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украина

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донецк (днр)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 2 тысяч человек смогли эвакуироваться из Северодонецка на территорию ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.Ранее Марочко сказал, что жители подконтрольных Киеву Северодонецка, Лисичанска и Рубежного массово эвакуируются в Луганскую народную республику. Ранее в ЛНР заявили, что силы оборонного ведомства Луганской народной республики берут в кольцо украинских силовиков, дислоцирующихся в Северодонецке и Лисичанске."Буквально за сегодня около 2 тысяч были эвакуированы из населенного пункта Северодонецк. Но есть, к сожалению, те, кому стреляли в спину (украинская сторона - ред.). Завтра эта информация будет проверяться", - сказал Марочко в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/dnr-1778133958.html

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Петр Попадюк

украина, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), северодонецк