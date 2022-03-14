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Народная милиция ЛНР вывезла на БТР беженцев из Попасной - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/semya-1778173777.html
Народная милиция ЛНР вывезла на БТР беженцев из Попасной
Народная милиция ЛНР вывезла на БТР беженцев из Попасной - РИА Новости, 14.03.2022
Народная милиция ЛНР вывезла на БТР беженцев из Попасной
Народная милиция ЛНР вывезла из города Попасная, где продолжаются боевые действия, семью Гришиных, которая две недели укрывалась в подвале, сообщил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:53
2022-03-14T23:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР вывезла из города Попасная, где продолжаются боевые действия, семью Гришиных, которая две недели укрывалась в подвале, сообщил представитель Народной милиции."Семья Гришиных, муж и жена, две недели сидели в подвале в Попасной, потому что очень жестоко обстреливали и обстреливают населенный пункт. Пока их дочь не обратилась в пресс-службу Народной милиции и не попросила вывезти ее родителей из Попасной. Народная милиция отреагировала на данное сообщение, и они вывезли ее родителей на БТР", - рассказали журналистам в Народной милиции.Там уточнили, что "очень долго они ехали, ехали три часа, потому что обстрелы были очень жёсткие".Гришиных вывезли в соседний город Первомайск, где им предоставили комнату в общежитии. Также из Первомайска Гришины смогли позвонить дочери. Волонтеры собрали им еду.Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко уточнил, что представители милиции совместно с МВД ЛНР продолжает эвакуацию местных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика
23:53 14.03.2022
 
Народная милиция ЛНР вывезла на БТР беженцев из Попасной

Народная милиция ЛНР вывезла из Попасной семью, которая две недели укрывалась в подвале

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое окно в здании, пострадавшем в результате обстрела в Донбассе
Разбитое окно в здании, пострадавшем в результате обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитое окно в здании, пострадавшем в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР вывезла из города Попасная, где продолжаются боевые действия, семью Гришиных, которая две недели укрывалась в подвале, сообщил представитель Народной милиции.
"Семья Гришиных, муж и жена, две недели сидели в подвале в Попасной, потому что очень жестоко обстреливали и обстреливают населенный пункт. Пока их дочь не обратилась в пресс-службу Народной милиции и не попросила вывезти ее родителей из Попасной. Народная милиция отреагировала на данное сообщение, и они вывезли ее родителей на БТР", - рассказали журналистам в Народной милиции.
Там уточнили, что "очень долго они ехали, ехали три часа, потому что обстрелы были очень жёсткие".
Гришиных вывезли в соседний город Первомайск, где им предоставили комнату в общежитии. Также из Первомайска Гришины смогли позвонить дочери. Волонтеры собрали им еду.
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Вчера, 15:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко уточнил, что представители милиции совместно с МВД ЛНР продолжает эвакуацию местных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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