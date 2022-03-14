https://ria.ru/20220314/semya-1778173777.html

Народная милиция ЛНР вывезла на БТР беженцев из Попасной

Народная милиция ЛНР вывезла на БТР беженцев из Попасной - РИА Новости, 14.03.2022

Народная милиция ЛНР вывезла на БТР беженцев из Попасной

Народная милиция ЛНР вывезла из города Попасная, где продолжаются боевые действия, семью Гришиных, которая две недели укрывалась в подвале, сообщил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T23:53

2022-03-14T23:53

2022-03-14T23:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775664139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eed526a9bdf8739bde364f9ce438ca71.jpg

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР вывезла из города Попасная, где продолжаются боевые действия, семью Гришиных, которая две недели укрывалась в подвале, сообщил представитель Народной милиции."Семья Гришиных, муж и жена, две недели сидели в подвале в Попасной, потому что очень жестоко обстреливали и обстреливают населенный пункт. Пока их дочь не обратилась в пресс-службу Народной милиции и не попросила вывезти ее родителей из Попасной. Народная милиция отреагировала на данное сообщение, и они вывезли ее родителей на БТР", - рассказали журналистам в Народной милиции.Там уточнили, что "очень долго они ехали, ехали три часа, потому что обстрелы были очень жёсткие".Гришиных вывезли в соседний город Первомайск, где им предоставили комнату в общежитии. Также из Первомайска Гришины смогли позвонить дочери. Волонтеры собрали им еду.Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко уточнил, что представители милиции совместно с МВД ЛНР продолжает эвакуацию местных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778087061.html

украина

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, луганская народная республика