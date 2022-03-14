https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778174129.html

Госдеп: США не позволят странам помогать России компенсировать убытки

Госдеп: США не позволят странам помогать России компенсировать убытки - РИА Новости, 15.03.2022

Госдеп: США не позволят странам помогать России компенсировать убытки

США не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать ее экономические издержки от ситуации вокруг Украины и введенных в связи с этим санкций... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-14T23:58

2022-03-14T23:58

2022-03-15T00:00

в мире

сша

россия

китай

санкции в отношении россии

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. США не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать ее экономические издержки от ситуации вокруг Украины и введенных в связи с этим санкций Запада, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы в наших контактах очень четко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России ее потери", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, комментируя продолжающийся кризис вокруг Украины и возможную поддержку действий России со стороны КНР.Дипломат сообщил, что в ходе состоявшихся в Риме консультаций с китайской стороной делегация США "предостерегла Пекин" о последствиях возможной поддержки российской военной операции на Украине для двухсторонних отношений."Если концепция суверенитета хоть что-либо значит на практике для такой страны, как КНР, то мы ожидаем, что Китай заявит и четко донесет, что столь грубое нарушение суверенитета является неприемлемым", - указал Прайс.

https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778072046.html

сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, сша, россия, китай, санкции в отношении россии, государственный департамент сша