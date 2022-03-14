https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778155762.html
Постпреды ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций
Постпреды ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 14.03.2022
Постпреды ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали четвертый по счету пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:29
2022-03-14T20:29
2022-03-14T22:19
москва
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали четвертый по счету пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли. Теперь ожидается, что санкционный пакет будет окончательно утвержден через техническую письменную процедуру странами-членами, после чего его опубликуют о официальном журнале ЕС и он вступит в силу."Постпреды в координации с международными партнерами утвердили четвертый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - говорится в сообщении французской миссии в Twitter.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
https://ria.ru/20220314/unichtozhenie-1778151104.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
20:29 14.03.2022 (обновлено: 22:19 14.03.2022)
Постпреды ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций
Постпреды ЕС на заседании в понедельник согласовали четвертый пакет антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали четвертый по счету пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли. Теперь ожидается, что санкционный пакет будет окончательно утвержден через техническую письменную процедуру странами-членами, после чего его опубликуют о официальном журнале ЕС и он вступит в силу.
"Постпреды в координации с международными партнерами утвердили четвертый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - говорится в сообщении французской миссии в Twitter.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский
говорил РИА Новости, что реакция Москвы
на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз
развязал "тотальную экономическую войну" против России
. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.