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СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти - РИА Новости, 14.03.2022
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СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти
СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти - РИА Новости, 14.03.2022
СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти
Страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы Евросоюз мог продолжить закупать нефть у российских компаний, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:20
2022-03-14T17:35
в мире
экономика
газпром нефть
транснефть
роснефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы Евросоюз мог продолжить закупать нефть у российских компаний, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник.Правительства ЕС настояли на добавлении разъяснения, согласно которому "новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний ("Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть")".Запрос стран привел к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось одобрить в воскресенье, указывает агентство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/roskosh-1778114592.html
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в мире, экономика, газпром нефть, транснефть, роснефть, санкции в отношении россии
17:20 14.03.2022 (обновлено: 17:35 14.03.2022)
 
СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти

Рейтер: страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы закупать нефть в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы Евросоюз мог продолжить закупать нефть у российских компаний, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Правительства ЕС настояли на добавлении разъяснения, согласно которому "новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний ("Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть")".
Запрос стран привел к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось одобрить в воскресенье, указывает агентство.
Женщина около витрины магазина Louis Vuitton в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 17:02Авторы
"Роскошные" санкции. Евросоюз решил запретить России красиво жить
 
В миреЭкономикаГазпром нефтьТранснефтьРоснефтьСанкции в отношении России
 
 
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