https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778117554.html
СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти
СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти - РИА Новости, 14.03.2022
СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти
Страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы Евросоюз мог продолжить закупать нефть у российских компаний, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:20
2022-03-14T17:20
2022-03-14T17:35
в мире
экономика
газпром нефть
транснефть
роснефть
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы Евросоюз мог продолжить закупать нефть у российских компаний, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник.Правительства ЕС настояли на добавлении разъяснения, согласно которому "новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний ("Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть")".Запрос стран привел к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось одобрить в воскресенье, указывает агентство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/roskosh-1778114592.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, газпром нефть, транснефть, роснефть, санкции в отношении россии
17:20 14.03.2022 (обновлено: 17:35 14.03.2022)
СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти
Рейтер: страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы закупать нефть в России