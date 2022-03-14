https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778117554.html

СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти

СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти - РИА Новости, 14.03.2022

СМИ: страны ЕС призвали подкорректировать санкции в сфере закупки нефти

Страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы Евросоюз мог продолжить закупать нефть у российских компаний, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:20

2022-03-14T17:20

2022-03-14T17:35

в мире

экономика

газпром нефть

транснефть

роснефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны ЕС призвали подкорректировать санкции, чтобы Евросоюз мог продолжить закупать нефть у российских компаний, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник.Правительства ЕС настояли на добавлении разъяснения, согласно которому "новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний ("Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть")".Запрос стран привел к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось одобрить в воскресенье, указывает агентство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/roskosh-1778114592.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, газпром нефть, транснефть, роснефть, санкции в отношении россии