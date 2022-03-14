Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против трех нефтяных компаний - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778117404.html
СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против трех нефтяных компаний
СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против трех нефтяных компаний - РИА Новости, 14.03.2022
СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против трех нефтяных компаний
ЕС собирается ввести новые санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:19
2022-03-14T18:07
экономика
газпром нефть
транснефть
роснефть
россия
в мире
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729248425_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_2bd6143dc7eae94b10d5df593d232b25.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС собирается ввести новые санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник."ЕС собирается принять новые санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", - говорится в сообщении.Уточняется, что компании теперь столкнутся с "запретом на инвестиции", который заморозит финансирование источниками в ЕС проектов по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива.При этом правительства ЕС настояли на добавлении разъяснения, согласно которому "новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний".Запрос стран привел к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось одобрить в воскресенье, указывает агентство.
https://ria.ru/20220314/benzin-1778104917.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729248425_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a88d822c89010e4857c25639d87e0a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром нефть, транснефть, роснефть, россия, в мире, евросоюз
17:19 14.03.2022 (обновлено: 18:07 14.03.2022)
 
СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против трех нефтяных компаний

Рейтер: ЕС усилит санкции против трех нефтяных компаний из России, но не запретит импорт

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредприятие "Роснефти" з в Ямало-Ненецком автономном округе
Предприятие Роснефти з в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Предприятие "Роснефти" з в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС собирается ввести новые санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"ЕС собирается принять новые санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компании теперь столкнутся с "запретом на инвестиции", который заморозит финансирование источниками в ЕС проектов по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива.
При этом правительства ЕС настояли на добавлении разъяснения, согласно которому "новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний".
Запрос стран привел к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось одобрить в воскресенье, указывает агентство.
Очередь на заправку в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:24
Американцев предупредили о "ракетном" росте цен на бензин
 
ЭкономикаГазпром нефтьТранснефтьРоснефтьРоссияВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала