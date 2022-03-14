https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778117404.html

СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против трех нефтяных компаний

СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против трех нефтяных компаний - РИА Новости, 14.03.2022

СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против трех нефтяных компаний

ЕС собирается ввести новые санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:19

2022-03-14T17:19

2022-03-14T18:07

экономика

газпром нефть

транснефть

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС собирается ввести новые санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник."ЕС собирается принять новые санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", - говорится в сообщении.Уточняется, что компании теперь столкнутся с "запретом на инвестиции", который заморозит финансирование источниками в ЕС проектов по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива.При этом правительства ЕС настояли на добавлении разъяснения, согласно которому "новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний".Запрос стран привел к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось одобрить в воскресенье, указывает агентство.

https://ria.ru/20220314/benzin-1778104917.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, газпром нефть, транснефть, роснефть, россия, в мире, евросоюз