https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778100110.html

Зеленский попросил Байдена о новых санкциях против России

Зеленский попросил Байдена о новых санкциях против России - РИА Новости, 14.03.2022

Зеленский попросил Байдена о новых санкциях против России

Владимир Зеленский просил президента США Джо Байдена о новых санкциях против России, сообщил в понедельник телеканал CNN. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:13

2022-03-14T16:13

2022-03-14T16:13

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россия

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в мире

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский просил президента США Джо Байдена о новых санкциях против России, сообщил в понедельник телеканал CNN.Их телефонный разговор состоялся в прошлую пятницу, когда США анонсировали новый раунд антироссийских рестрикций из-за военной операции на Украине, и продолжался 49 минут.CNN ссылается на "множество источников", которые говорят, что Зеленский просил новых мер для изоляции России от международной торговли и расширения персональных санкций против российских элит."Зеленский также упомянул закрытие доступа России в международные воды", - сказано в сообщении.В пятницу США объявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, запретили поставки туда наличных долларов и ввели запрет на экспорт предметов роскоши.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная.

https://ria.ru/20220314/izrail-1778094969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/zelenskiy-1778079652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, евросоюз, в мире, владимир зеленский