https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778100110.html
Зеленский попросил Байдена о новых санкциях против России
Зеленский попросил Байдена о новых санкциях против России - РИА Новости, 14.03.2022
Зеленский попросил Байдена о новых санкциях против России
Владимир Зеленский просил президента США Джо Байдена о новых санкциях против России, сообщил в понедельник телеканал CNN. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:13
2022-03-14T16:13
2022-03-14T16:13
москва
россия
евросоюз
в мире
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский просил президента США Джо Байдена о новых санкциях против России, сообщил в понедельник телеканал CNN.Их телефонный разговор состоялся в прошлую пятницу, когда США анонсировали новый раунд антироссийских рестрикций из-за военной операции на Украине, и продолжался 49 минут.CNN ссылается на "множество источников", которые говорят, что Зеленский просил новых мер для изоляции России от международной торговли и расширения персональных санкций против российских элит."Зеленский также упомянул закрытие доступа России в международные воды", - сказано в сообщении.В пятницу США объявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, запретили поставки туда наличных долларов и ввели запрет на экспорт предметов роскоши.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная.
https://ria.ru/20220314/izrail-1778094969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, евросоюз, в мире, владимир зеленский
Зеленский попросил Байдена о новых санкциях против России
Президент Украины Зеленский попросил Байдена ввести новые санкции против России
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости.
Владимир Зеленский просил президента США Джо Байдена о новых санкциях против России, сообщил
в понедельник телеканал CNN.
Их телефонный разговор состоялся в прошлую пятницу, когда США анонсировали новый раунд антироссийских рестрикций из-за военной операции на Украине, и продолжался 49 минут.
CNN ссылается на "множество источников", которые говорят, что Зеленский просил новых мер для изоляции России от международной торговли и расширения персональных санкций против российских элит.
"Зеленский также упомянул закрытие доступа России в международные воды", - сказано в сообщении.
В пятницу США объявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, запретили поставки туда наличных долларов и ввели запрет на экспорт предметов роскоши.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский
говорил РИА Новости, что реакция Москвы
на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз
развязал "тотальную экономическую войну" против России
. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная.