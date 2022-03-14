https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778083390.html

МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада

МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада - РИА Новости, 14.03.2022

МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада

Венесуэла осуждает санкции Запада против РФ как незаконные и нарушающие устав ООН, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:11

2022-03-14T15:11

2022-03-14T15:11

сша

россия

евросоюз

венесуэла

каракас

мид венесуэлы

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143494/51/1434945184_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_fe64b357bd08074cad295ec0ed99d090.jpg

АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Венесуэла осуждает санкции Запада против РФ как незаконные и нарушающие устав ООН, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия."Мы подверглись односторонним мерам против нашего народа, и мы осуждаем их повсюду. Россия и российское правительство поддерживали нас против этого в прошлом году. Мы благодарим за это российский народ и российское правительство. И сегодня мы здесь, чтобы поднять свой голос против введения санкций против российского народа и российского правительства", - сказал министр.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220314/nato-1778081930.html

сша

россия

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, евросоюз, венесуэла, каракас, мид венесуэлы, санкции, санкции в отношении россии