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МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада - РИА Новости, 14.03.2022
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МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада
МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада - РИА Новости, 14.03.2022
МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада
Венесуэла осуждает санкции Запада против РФ как незаконные и нарушающие устав ООН, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:11
2022-03-14T15:11
сша
россия
евросоюз
венесуэла
каракас
мид венесуэлы
санкции
санкции в отношении россии
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АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Венесуэла осуждает санкции Запада против РФ как незаконные и нарушающие устав ООН, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия."Мы подверглись односторонним мерам против нашего народа, и мы осуждаем их повсюду. Россия и российское правительство поддерживали нас против этого в прошлом году. Мы благодарим за это российский народ и российское правительство. И сегодня мы здесь, чтобы поднять свой голос против введения санкций против российского народа и российского правительства", - сказал министр.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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сша
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сша, россия, евросоюз, венесуэла, каракас, мид венесуэлы, санкции, санкции в отношении россии
15:11 14.03.2022
 
МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада

: глава МИД Венесуэлы Пласенсия: Каракас осуждает антироссийские санкции Запада

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Каракас
Города Мира. Каракас - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Венесуэла осуждает санкции Запада против РФ как незаконные и нарушающие устав ООН, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия.
"Мы подверглись односторонним мерам против нашего народа, и мы осуждаем их повсюду. Россия и российское правительство поддерживали нас против этого в прошлом году. Мы благодарим за это российский народ и российское правительство. И сегодня мы здесь, чтобы поднять свой голос против введения санкций против российского народа и российского правительства", - сказал министр.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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