https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778083390.html
МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада
МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада - РИА Новости, 14.03.2022
МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада
Венесуэла осуждает санкции Запада против РФ как незаконные и нарушающие устав ООН, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:11
2022-03-14T15:11
2022-03-14T15:11
сша
россия
евросоюз
венесуэла
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мид венесуэлы
санкции
санкции в отношении россии
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АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Венесуэла осуждает санкции Запада против РФ как незаконные и нарушающие устав ООН, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия."Мы подверглись односторонним мерам против нашего народа, и мы осуждаем их повсюду. Россия и российское правительство поддерживали нас против этого в прошлом году. Мы благодарим за это российский народ и российское правительство. И сегодня мы здесь, чтобы поднять свой голос против введения санкций против российского народа и российского правительства", - сказал министр.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220314/nato-1778081930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, евросоюз, венесуэла, каракас, мид венесуэлы, санкции, санкции в отношении россии
МИД Венесуэлы заявил, что Каракас осуждает антироссийские санкции Запада
: глава МИД Венесуэлы Пласенсия: Каракас осуждает антироссийские санкции Запада