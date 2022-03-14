https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778074543.html
Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России
Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России - РИА Новости, 14.03.2022
Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России
ЕС завершает подготовку четвертого пакета санкций против России, включая персональные и секторальные, сообщил глава евродипоматии Жозеп Боррель на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:37
2022-03-14T14:37
2022-03-14T14:37
экономика
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санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. ЕС завершает подготовку четвертого пакета санкций против России, включая персональные и секторальные, сообщил глава евродипоматии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Северной Македонии."Я могу анонсировать, что мы завершаем согласование четвертого пакета санкций, которые будут затрагивать сектора экономики и отдельных фигурантов", - сообщил он.По словам Борреля, санкции, после согласования постпредами стран Евросоюза, будут окончательно утверждены по технической письменной процедуре Советом ЕС.Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778042191.html
https://ria.ru/20220314/abramovich-1778067042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, совет ес, жозеп боррель, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России
Глава евродипоматии Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России