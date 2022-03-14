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Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России - РИА Новости, 14.03.2022
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Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России
Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России - РИА Новости, 14.03.2022
Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России
ЕС завершает подготовку четвертого пакета санкций против России, включая персональные и секторальные, сообщил глава евродипоматии Жозеп Боррель на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:37
2022-03-14T14:37
экономика
россия
евросоюз
совет ес
жозеп боррель
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. ЕС завершает подготовку четвертого пакета санкций против России, включая персональные и секторальные, сообщил глава евродипоматии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Северной Македонии."Я могу анонсировать, что мы завершаем согласование четвертого пакета санкций, которые будут затрагивать сектора экономики и отдельных фигурантов", - сообщил он.По словам Борреля, санкции, после согласования постпредами стран Евросоюза, будут окончательно утверждены по технической письменной процедуре Советом ЕС.Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778042191.html
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экономика, россия, евросоюз, совет ес, жозеп боррель, в мире, санкции, санкции в отношении россии
14:37 14.03.2022
 
Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России

Глава евродипоматии Боррель сообщил о подготовке четвертого пакета санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. ЕС завершает подготовку четвертого пакета санкций против России, включая персональные и секторальные, сообщил глава евродипоматии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Северной Македонии.
"Я могу анонсировать, что мы завершаем согласование четвертого пакета санкций, которые будут затрагивать сектора экономики и отдельных фигурантов", - сообщил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 12:44
В Госдуме рассказали о подготовке третьего антисанкционного пакета мер
По словам Борреля, санкции, после согласования постпредами стран Евросоюза, будут окончательно утверждены по технической письменной процедуре Советом ЕС.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.
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Вчера, 14:15
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзСовет ЕСЖозеп БоррельВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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