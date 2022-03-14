12:44 14.03.2022 (обновлено: 13:52 14.03.2022)
В Госдуме рассказали о подготовке третьего антисанкционного пакета мер
Депутат Госдумы Петр Толстой сообщил о подготовке третьего антисанкционного пакета мер
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Третий антисанкционный пакет мер уже готовится, сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь московского регионального отделения "Единой России " Петр Толстой.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один блок антикризисных инициатив.
"Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий, он будет достаточно интересный, так я скажу. Идут дискуссии в правительстве. Что касается подзаконных актов, то они будут подготавливаться немедленно", — рассказал парламентарий во время первого заседания оперативного штаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы.
Оперштаб создали в минувшую пятницу решением президиума регионального политсовета московской ЕР. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, в городе появилась специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Направления ее деятельности включают сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой, и обеспечение занятости населения.
Также для своевременной помощи тем, кто потеряет работу, в Москве создается специальный кадровый центр, который будет переобучать и перенаправлять людей с одних предприятий на другие.