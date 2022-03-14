https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778042191.html

В Госдуме рассказали о подготовке третьего антисанкционного пакета мер

В Госдуме рассказали о подготовке третьего антисанкционного пакета мер - РИА Новости, 14.03.2022

В Госдуме рассказали о подготовке третьего антисанкционного пакета мер

Третий антисанкционный пакет мер уже готовится, сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь московского регионального отделения "Единой России " Петр Толстой. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:44

2022-03-14T12:44

2022-03-14T13:52

сергей собянин

михаил мишустин

украина

москва

единая россия

экономика

госдума рф

петр толстой

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Третий антисанкционный пакет мер уже готовится, сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь московского регионального отделения "Единой России " Петр Толстой.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один блок антикризисных инициатив."Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий, он будет достаточно интересный, так я скажу. Идут дискуссии в правительстве. Что касается подзаконных актов, то они будут подготавливаться немедленно", — рассказал парламентарий во время первого заседания оперативного штаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы.Оперштаб создали в минувшую пятницу решением президиума регионального политсовета московской ЕР. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, в городе появилась специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Направления ее деятельности включают сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой, и обеспечение занятости населения.Также для своевременной помощи тем, кто потеряет работу, в Москве создается специальный кадровый центр, который будет переобучать и перенаправлять людей с одних предприятий на другие.

https://ria.ru/20220314/platezhi-1777973735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей собянин, михаил мишустин, украина, москва, единая россия, экономика, госдума рф, петр толстой