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У Евросоюза есть в запасе санкции против России, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 14.03.2022
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У Евросоюза есть в запасе санкции против России, заявил глава Евросовета
У Евросоюза есть в запасе санкции против России, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 14.03.2022
У Евросоюза есть в запасе санкции против России, заявил глава Евросовета
Первые санкции Евросоюза против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, которая готова ввести новые санкции для продолжения... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:26
2022-03-14T11:26
дмитрий биричевский
дмитрий песков
владимир путин
россия
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
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РИМ, 14 мар – РИА Новости. Первые санкции Евросоюза против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, которая готова ввести новые санкции для продолжения давления, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель."Мы откалибровали первые санкции так, чтобы они были более болезненными для (российских властей - ред.)... и менее действенными для нас. Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции", - сказал он в интервью газете la Repubblica.Мишель не уточнил, какие новые меры находятся на рассмотрении ЕС, однако отметил, что "до нынешнего момента" Европе удавалось "застать врасплох" Москву. Он добавил, что "мы надеемся это продолжить".По его словам, европейские лидеры обнаружили "новую сознательность и изменение образа мышления" после событий на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
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дмитрий биричевский, дмитрий песков, владимир путин, россия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
11:26 14.03.2022
 
У Евросоюза есть в запасе санкции против России, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета Мишель заявил, что Европа готова ввести новые санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 14 мар – РИА Новости. Первые санкции Евросоюза против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, которая готова ввести новые санкции для продолжения давления, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Мы откалибровали первые санкции так, чтобы они были более болезненными для (российских властей - ред.)... и менее действенными для нас. Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции", - сказал он в интервью газете la Repubblica.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
Мишель не уточнил, какие новые меры находятся на рассмотрении ЕС, однако отметил, что "до нынешнего момента" Европе удавалось "застать врасплох" Москву. Он добавил, что "мы надеемся это продолжить".
По его словам, европейские лидеры обнаружили "новую сознательность и изменение образа мышления" после событий на Украине.
"Мы решили, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета", - сказал Мишель, сравнив последние решения ЕС по обороне и экономике с "коперниканской революцией".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 20:39
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта
 
Дмитрий БиричевскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияМоскваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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