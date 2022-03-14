https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777974589.html
Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России
Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России - РИА Новости, 14.03.2022
Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс, стороны обсудили ужесточение санкций против России. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T00:58
2022-03-14T00:58
2022-03-14T00:58
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс, стороны обсудили ужесточение санкций против России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777973856.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России
Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России