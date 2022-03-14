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https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777974589.html
Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России
Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России - РИА Новости, 14.03.2022
Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс, стороны обсудили ужесточение санкций против России. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T00:58
2022-03-14T00:58
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс, стороны обсудили ужесточение санкций против России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
00:58 14.03.2022
 
Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Трасс усиление санкций против России

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс, стороны обсудили ужесточение санкций против России.
"Телефонный разговор с Лиз Трасс о следующих шагах по усилению санкций против России. Давление должно увеличиваться до тех пор, пока Россия не прекратит свою бессмысленную агрессию и варварские военные преступления. Благодарен Великобритании за усиление поддержки Украины", - написал Кулеба в Twitter.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
00:41
FT: ЕС обсуждает введение новых санкций против Романа Абрамовича
 
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