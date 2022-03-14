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В МИД России заявили, что давление Запада не поменяет курс Москвы

В МИД России заявили, что давление Запада не поменяет курс Москвы - РИА Новости, 14.03.2022

В МИД России заявили, что давление Запада не поменяет курс Москвы

Москва не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс Москвы, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T00:43

2022-03-14T00:43

2022-03-14T02:01

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс Москвы, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Санкции - это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и - давайте скажем прямо - их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения… Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата", - сказал Вершинин."Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть", - добавил замминистра в интервью "Известиям".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша