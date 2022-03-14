https://ria.ru/20220314/samolet-1778116087.html

СМИ: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения о минировании

СМИ: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 14.03.2022

СМИ: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения о минировании

Авиарейс по маршруту Белград — Москва второй раз за четыре дня возвращается в Сербию из-за сигнала о взрывном устройстве на борту, в этот раз сообщение пришло с РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:12

2022-03-14T17:12

2022-03-14T18:04

происшествия

белград (город)

москва

сербия

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новости - туризм

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БЕЛГРАД, 14 мар — РИА Новости. Авиарейс по маршруту Белград — Москва второй раз за четыре дня возвращается в Сербию из-за сигнала о взрывном устройстве на борту, в этот раз сообщение пришло с Украины, передает портал издания Vecernje novosti со ссылкой на источник.Национальный авиаперевозчик Air Serbia является единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелеты в Россию дважды в день."Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Белград — Москва, по данным нашего источника, поступило с электронного адреса на Украине. Самолет возвращается в Белград", — передает портал издания.Президент Сербии Александр Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией и вынуждена будет сократить число вылетов.Неизвестный сообщал 11 марта о том, что дневной рейс заминирован. Самолет был возвращен в Белград, взрывчатку на борту не нашли.

https://ria.ru/20220312/serbiya-1777842740.html

белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белград (город), москва, сербия, украина, новости - туризм