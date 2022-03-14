Рейтинг@Mail.ru
СМИ: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220314/samolet-1778116087.html
СМИ: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения о минировании
СМИ: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 14.03.2022
СМИ: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения о минировании
Авиарейс по маршруту Белград — Москва второй раз за четыре дня возвращается в Сербию из-за сигнала о взрывном устройстве на борту, в этот раз сообщение пришло с РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:12
2022-03-14T18:04
происшествия
белград (город)
москва
сербия
украина
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
БЕЛГРАД, 14 мар — РИА Новости. Авиарейс по маршруту Белград — Москва второй раз за четыре дня возвращается в Сербию из-за сигнала о взрывном устройстве на борту, в этот раз сообщение пришло с Украины, передает портал издания Vecernje novosti со ссылкой на источник.Национальный авиаперевозчик Air Serbia является единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелеты в Россию дважды в день."Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Белград — Москва, по данным нашего источника, поступило с электронного адреса на Украине. Самолет возвращается в Белград", — передает портал издания.Президент Сербии Александр Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией и вынуждена будет сократить число вылетов.Неизвестный сообщал 11 марта о том, что дневной рейс заминирован. Самолет был возвращен в Белград, взрывчатку на борту не нашли.
https://ria.ru/20220312/serbiya-1777842740.html
белград (город)
москва
сербия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белград (город), москва, сербия, украина, новости - туризм
17:12 14.03.2022 (обновлено: 18:04 14.03.2022)
 
СМИ: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения о минировании

Vecernje novosti: рейс Белград — Москва развернули из-за сообщения с Украины о минировании

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 мар — РИА Новости. Авиарейс по маршруту Белград — Москва второй раз за четыре дня возвращается в Сербию из-за сигнала о взрывном устройстве на борту, в этот раз сообщение пришло с Украины, передает портал издания Vecernje novosti со ссылкой на источник.
Национальный авиаперевозчик Air Serbia является единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелеты в Россию дважды в день.
"Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Белград — Москва, по данным нашего источника, поступило с электронного адреса на Украине. Самолет возвращается в Белград", — передает портал издания.
Президент Сербии Александр Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией и вынуждена будет сократить число вылетов.
Неизвестный сообщал 11 марта о том, что дневной рейс заминирован. Самолет был возвращен в Белград, взрывчатку на борту не нашли.
Государственный флаг в посольстве Республики Сербии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 16:21
Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич
 
ТуризмПроисшествияБелград (город)МоскваСербияУкраинаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала