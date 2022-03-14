https://ria.ru/20220314/sakhar-1778094502.html

Аналитик объяснил рост цен на сахар в России

Аналитик объяснил рост цен на сахар в России - РИА Новости, 14.03.2022

Аналитик объяснил рост цен на сахар в России

Рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:50

2022-03-14T15:50

2022-03-14T15:50

экономика

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск социально значимых товаров в одни руки, такое мнение РИА Новости высказал ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Иванов."Физически сахар в стране есть. На всей протяженности логистической цепочки заложена определенная пропусканная способность, сроки. Если в конце цепи покупатель стал скупать товар в два раза быстрее, то необходимо время для пересмотра поставок. Кроме этого, тот факт, что торговые сети вовремя не ввели ограничения по объемам в одни руки, тоже создал сложности",- заявил аналитик ИКАР.По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в сезоне 2021-2022 Россия произведет 5,7 миллиона тонн сахара при годовом потреблении 5,6 миллиона тонн. "Кроме внутреннего производства, есть импорт из Беларуси в 100 тысяч тонн и переходящие запасы на сахарных заводах 512 тысяч тонн и утверждённая правительством квота беспошлинного импорта сахара-сырца на 2022 год в размере 300 тысяч тонн. Запасы сахара в России более чем достаточны",- рассказал эксперт.Пресс-служба торговой сети "Верный" сообщила, что на российском рынке сахара наблюдается тенденция, при которой заводы-производители перестали отгружать необходимые объёмы продукции торговым сетям, а также оптовым потребителям, в том числе, производителям кондитерских изделий, хлеба и другим представителям малого бизнеса."Заводы нацелены максимизировать выручку на фоне роста курса валют. Поэтому они устанавливают для ритейлеров ограничивающие квоты на поставки, а также удерживают товар на складах, чтобы затем продать его по более высокой цене. В этих условиях заводам выгодно придерживать объёмы и продавать сахар небольшими партиями, ожидая дальнейшего подорожания валюты", - заявили в пресс-службе ритейлера."Текущая рыночная ситуация привела к тому, что у ритейлеров уже сейчас нет возможности закупать необходимые объёмы сахара ни напрямую у производителя, ни на торгах: участники не заявляются на них уже в течение двух недель. У заводов есть необходимые объёмы сахара, но их желание воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой привело к дефициту сахара на полках магазинов",- пояснили в "Верном".Кроме этого, "Верный" рассказал, что на рынке сложилась сложная ситуация, когда крупные ритейлеры уже начали вносить предоплату и бронировать объёмы сахара из будущего урожая, который планируется в августе. Но небольшие торговые сети не имеют для этого достаточно средств, поэтому рискуют остаться без одного из важнейших для российских покупателей товаров.

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778077466.html

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778052534.html

https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия