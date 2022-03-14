Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил рост цен на сахар в России - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778094502.html
Аналитик объяснил рост цен на сахар в России
Аналитик объяснил рост цен на сахар в России - РИА Новости, 14.03.2022
Аналитик объяснил рост цен на сахар в России
Рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:50
2022-03-14T15:50
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777745667_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_7aa6ad68c225772391459545313308ea.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск социально значимых товаров в одни руки, такое мнение РИА Новости высказал ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Иванов."Физически сахар в стране есть. На всей протяженности логистической цепочки заложена определенная пропусканная способность, сроки. Если в конце цепи покупатель стал скупать товар в два раза быстрее, то необходимо время для пересмотра поставок. Кроме этого, тот факт, что торговые сети вовремя не ввели ограничения по объемам в одни руки, тоже создал сложности",- заявил аналитик ИКАР.По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в сезоне 2021-2022 Россия произведет 5,7 миллиона тонн сахара при годовом потреблении 5,6 миллиона тонн. "Кроме внутреннего производства, есть импорт из Беларуси в 100 тысяч тонн и переходящие запасы на сахарных заводах 512 тысяч тонн и утверждённая правительством квота беспошлинного импорта сахара-сырца на 2022 год в размере 300 тысяч тонн. Запасы сахара в России более чем достаточны",- рассказал эксперт.Пресс-служба торговой сети "Верный" сообщила, что на российском рынке сахара наблюдается тенденция, при которой заводы-производители перестали отгружать необходимые объёмы продукции торговым сетям, а также оптовым потребителям, в том числе, производителям кондитерских изделий, хлеба и другим представителям малого бизнеса."Заводы нацелены максимизировать выручку на фоне роста курса валют. Поэтому они устанавливают для ритейлеров ограничивающие квоты на поставки, а также удерживают товар на складах, чтобы затем продать его по более высокой цене. В этих условиях заводам выгодно придерживать объёмы и продавать сахар небольшими партиями, ожидая дальнейшего подорожания валюты", - заявили в пресс-службе ритейлера."Текущая рыночная ситуация привела к тому, что у ритейлеров уже сейчас нет возможности закупать необходимые объёмы сахара ни напрямую у производителя, ни на торгах: участники не заявляются на них уже в течение двух недель. У заводов есть необходимые объёмы сахара, но их желание воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой привело к дефициту сахара на полках магазинов",- пояснили в "Верном".Кроме этого, "Верный" рассказал, что на рынке сложилась сложная ситуация, когда крупные ритейлеры уже начали вносить предоплату и бронировать объёмы сахара из будущего урожая, который планируется в августе. Но небольшие торговые сети не имеют для этого достаточно средств, поэтому рискуют остаться без одного из важнейших для российских покупателей товаров.
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778077466.html
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778052534.html
https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777745667_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_c862c6e6b8230bf55a8e5441037e5fda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
15:50 14.03.2022
 
Аналитик объяснил рост цен на сахар в России

Аналитик Иванов: рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУпаковки с сахаром в распределительном центре компании "Магнит"
Упаковки с сахаром в распределительном центре компании Магнит - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Упаковки с сахаром в распределительном центре компании "Магнит"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск социально значимых товаров в одни руки, такое мнение РИА Новости высказал ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Иванов.
"Физически сахар в стране есть. На всей протяженности логистической цепочки заложена определенная пропусканная способность, сроки. Если в конце цепи покупатель стал скупать товар в два раза быстрее, то необходимо время для пересмотра поставок. Кроме этого, тот факт, что торговые сети вовремя не ввели ограничения по объемам в одни руки, тоже создал сложности",- заявил аналитик ИКАР.
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:48
В Мурманской области сахар исчез с полок магазинов
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в сезоне 2021-2022 Россия произведет 5,7 миллиона тонн сахара при годовом потреблении 5,6 миллиона тонн. "Кроме внутреннего производства, есть импорт из Беларуси в 100 тысяч тонн и переходящие запасы на сахарных заводах 512 тысяч тонн и утверждённая правительством квота беспошлинного импорта сахара-сырца на 2022 год в размере 300 тысяч тонн. Запасы сахара в России более чем достаточны",- рассказал эксперт.
Пресс-служба торговой сети "Верный" сообщила, что на российском рынке сахара наблюдается тенденция, при которой заводы-производители перестали отгружать необходимые объёмы продукции торговым сетям, а также оптовым потребителям, в том числе, производителям кондитерских изделий, хлеба и другим представителям малого бизнеса.
Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 13:27
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе
"Заводы нацелены максимизировать выручку на фоне роста курса валют. Поэтому они устанавливают для ритейлеров ограничивающие квоты на поставки, а также удерживают товар на складах, чтобы затем продать его по более высокой цене. В этих условиях заводам выгодно придерживать объёмы и продавать сахар небольшими партиями, ожидая дальнейшего подорожания валюты", - заявили в пресс-службе ритейлера.
"Текущая рыночная ситуация привела к тому, что у ритейлеров уже сейчас нет возможности закупать необходимые объёмы сахара ни напрямую у производителя, ни на торгах: участники не заявляются на них уже в течение двух недель. У заводов есть необходимые объёмы сахара, но их желание воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой привело к дефициту сахара на полках магазинов",- пояснили в "Верном".
Кроме этого, "Верный" рассказал, что на рынке сложилась сложная ситуация, когда крупные ритейлеры уже начали вносить предоплату и бронировать объёмы сахара из будущего урожая, который планируется в августе. Но небольшие торговые сети не имеют для этого достаточно средств, поэтому рискуют остаться без одного из важнейших для российских покупателей товаров.
Сахар - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 20:10
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала