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Новосибирский губернатор поручил решить проблемы с сахаром в магазинах - РИА Новости, 14.03.2022
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Новосибирский губернатор поручил решить проблемы с сахаром в магазинах
Новосибирский губернатор поручил решить проблемы с сахаром в магазинах - РИА Новости, 14.03.2022
Новосибирский губернатор поручил решить проблемы с сахаром в магазинах
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в условия повышенного спроса на сахар поручил оперативно обеспечить розничные магазины этим продуктом. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:10
2022-03-14T08:10
новосибирская область
андрей травников
сахар
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в условия повышенного спроса на сахар поручил оперативно обеспечить розничные магазины этим продуктом.На оперативном совещании в облправительстве в понедельник глава регионального минпромторга Андрей Гончаров сообщил, что на прошедшей неделе отмечались случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых розничных магазинах и повышение цены в розничных несетевых магазинах."Два года назад популярными товарами были гречка и туалетная бумага, сегодня сахар. Просьба с пониманием отнестись и оперативно обеспечить розничные магазины необходимым запасом этого продукта", - сказал глава региона.Гончаров сообщил, что все сигналы министерство оперативно отрабатывает с сетями и с поставщиками. На данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара составляют более 600 тонн. В течение этой недели ожидается прибытие еще 400 тонн. По его словам, на данный момент ситуация "стабильная и находится под контролем"."В целом на сегодняшний день ситуация стабильная. По сахару, крупам и консервам запасы в среднем составляют 24 дня, по предметам личной гигиены, бытовой технике и бытовой химии около 65 дней с учетом нынешнего спроса. За прошедшую неделю практически все сети увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%", - сообщил глава минпромторга региона.
https://ria.ru/20220310/rezerv-1777482081.html
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новосибирская область, андрей травников, сахар
08:10 14.03.2022
 
Новосибирский губернатор поручил решить проблемы с сахаром в магазинах

Новосибирский губернатор Андрей Травников поручил решить проблемы с сахаром в магазинах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов "Перекресток"
Белый сахар на полке в одном из магазинов Перекресток - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Белый сахар на полке в одном из магазинов "Перекресток". Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в условия повышенного спроса на сахар поручил оперативно обеспечить розничные магазины этим продуктом.
На оперативном совещании в облправительстве в понедельник глава регионального минпромторга Андрей Гончаров сообщил, что на прошедшей неделе отмечались случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых розничных магазинах и повышение цены в розничных несетевых магазинах.
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"Два года назад популярными товарами были гречка и туалетная бумага, сегодня сахар. Просьба с пониманием отнестись и оперативно обеспечить розничные магазины необходимым запасом этого продукта", - сказал глава региона.
Гончаров сообщил, что все сигналы министерство оперативно отрабатывает с сетями и с поставщиками. На данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара составляют более 600 тонн. В течение этой недели ожидается прибытие еще 400 тонн. По его словам, на данный момент ситуация "стабильная и находится под контролем".
"В целом на сегодняшний день ситуация стабильная. По сахару, крупам и консервам запасы в среднем составляют 24 дня, по предметам личной гигиены, бытовой технике и бытовой химии около 65 дней с учетом нынешнего спроса. За прошедшую неделю практически все сети увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%", - сообщил глава минпромторга региона.
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