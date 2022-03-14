https://ria.ru/20220314/sakhar-1777985910.html

Новосибирский губернатор поручил решить проблемы с сахаром в магазинах

Новосибирский губернатор поручил решить проблемы с сахаром в магазинах - РИА Новости, 14.03.2022

Новосибирский губернатор поручил решить проблемы с сахаром в магазинах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в условия повышенного спроса на сахар поручил оперативно обеспечить розничные магазины этим продуктом. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:10

2022-03-14T08:10

2022-03-14T08:10

новосибирская область

андрей травников

сахар

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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в условия повышенного спроса на сахар поручил оперативно обеспечить розничные магазины этим продуктом.На оперативном совещании в облправительстве в понедельник глава регионального минпромторга Андрей Гончаров сообщил, что на прошедшей неделе отмечались случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых розничных магазинах и повышение цены в розничных несетевых магазинах."Два года назад популярными товарами были гречка и туалетная бумага, сегодня сахар. Просьба с пониманием отнестись и оперативно обеспечить розничные магазины необходимым запасом этого продукта", - сказал глава региона.Гончаров сообщил, что все сигналы министерство оперативно отрабатывает с сетями и с поставщиками. На данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара составляют более 600 тонн. В течение этой недели ожидается прибытие еще 400 тонн. По его словам, на данный момент ситуация "стабильная и находится под контролем"."В целом на сегодняшний день ситуация стабильная. По сахару, крупам и консервам запасы в среднем составляют 24 дня, по предметам личной гигиены, бытовой технике и бытовой химии около 65 дней с учетом нынешнего спроса. За прошедшую неделю практически все сети увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%", - сообщил глава минпромторга региона.

https://ria.ru/20220310/rezerv-1777482081.html

https://ria.ru/20220310/sakhar-1777430817.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирская область, андрей травников, сахар