"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s
Никас Сафронов прокомментировал задержание сына Луки Затравкина из-за McDonald’s
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Никас Сафронов прокомментировал задержание своего сына Луки Затравкина из-за инцидента, связанного с уходом McDonald’s с российского рынка. Пианист приковал себя наручниками к дверям одного из ресторанов в знак протеста.
"Это его еда, он туда часто ходит, любит Макдональдс, любит. <…> Он считает, что огромное количество людей питается в Макдональдс — такое является неким важным продуктов для студентов и когда много миллиардная компания уходит с рынка. Я думаю, что задело личное, и он решил проявить такую акцию, чтобы узнали люди", – отметил Никас Сафронов.
В комментарии "Пятому каналу" художник добавил, что огорчен задержанием сына и надеется, что люди "как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию".
Сам Сафронов-Затравкин признавался, что в первые минуты ему было "стыдно и страшно от той неловкости, которая его сковала".
Пианист также добавил, что на него составили протокол об административном правонарушении и обязали уплатить штраф.