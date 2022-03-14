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"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s - РИА Новости, 14.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220314/safronov-1778038472.html
"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s
"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s - РИА Новости, 14.03.2022
"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s
Никас Сафронов прокомментировал задержание своего сына Луки Затравкина из-за инцидента, связанного с уходом McDonald’s с российского рынка. Пианист приковал... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:19
2022-03-14T15:19
шоубиз
знаменитости
никас сафронов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Никас Сафронов прокомментировал задержание своего сына Луки Затравкина из-за инцидента, связанного с уходом McDonald’s с российского рынка. Пианист приковал себя наручниками к дверям одного из ресторанов в знак протеста.В комментарии "Пятому каналу" художник добавил, что огорчен задержанием сына и надеется, что люди "как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию".Сам Сафронов-Затравкин признавался, что в первые минуты ему было "стыдно и страшно от той неловкости, которая его сковала".Пианист также добавил, что на него составили протокол об административном правонарушении и обязали уплатить штраф.
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знаменитости, никас сафронов, шоу-бизнес
15:19 14.03.2022
 
"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s

Никас Сафронов прокомментировал задержание сына Луки Затравкина из-за McDonald’s

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Никас Сафронов прокомментировал задержание своего сына Луки Затравкина из-за инцидента, связанного с уходом McDonald’s с российского рынка. Пианист приковал себя наручниками к дверям одного из ресторанов в знак протеста.

"Это его еда, он туда часто ходит, любит Макдональдс, любит. <…> Он считает, что огромное количество людей питается в Макдональдс — такое является неким важным продуктов для студентов и когда много миллиардная компания уходит с рынка. Я думаю, что задело личное, и он решил проявить такую акцию, чтобы узнали люди", – отметил Никас Сафронов.

В комментарии "Пятому каналу" художник добавил, что огорчен задержанием сына и надеется, что люди "как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию".
Сам Сафронов-Затравкин признавался, что в первые минуты ему было "стыдно и страшно от той неловкости, которая его сковала".
Пианист также добавил, что на него составили протокол об административном правонарушении и обязали уплатить штраф.
Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина
13 марта, 23:42
Сына художника Сафронова, приковавшего себя к McDonald's, оштрафовали
 
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