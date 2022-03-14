https://ria.ru/20220314/safronov-1778038472.html

"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s

"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s - РИА Новости, 14.03.2022

"Он туда часто ходит": Никас Сафронов о задержании сына из-за McDonald’s

Никас Сафронов прокомментировал задержание своего сына Луки Затравкина из-за инцидента, связанного с уходом McDonald’s с российского рынка. Пианист приковал... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:19

2022-03-14T15:19

2022-03-14T15:19

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Никас Сафронов прокомментировал задержание своего сына Луки Затравкина из-за инцидента, связанного с уходом McDonald’s с российского рынка. Пианист приковал себя наручниками к дверям одного из ресторанов в знак протеста.В комментарии "Пятому каналу" художник добавил, что огорчен задержанием сына и надеется, что люди "как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию".Сам Сафронов-Затравкин признавался, что в первые минуты ему было "стыдно и страшно от той неловкости, которая его сковала".Пианист также добавил, что на него составили протокол об административном правонарушении и обязали уплатить штраф.

https://ria.ru/20220313/shtraf-1777971308.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, никас сафронов, шоу-бизнес