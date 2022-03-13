https://ria.ru/20220313/shtraf-1777971308.html

Сына художника Сафронова, приковавшего себя к McDonald's, оштрафовали

Сына художника Сафронова, приковавшего себя к McDonald's, оштрафовали - РИА Новости, 13.03.2022

Сына художника Сафронова, приковавшего себя к McDonald's, оштрафовали

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, который в знак протеста против ухода McDonald's с российского рынка приковал себя наручниками к РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T23:42

2022-03-13T23:42

2022-03-13T23:59

россия

mcdonald's corporation

происшествия

москва

лука затравкин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, который в знак протеста против ухода McDonald's с российского рынка приковал себя наручниками к ресторану этой сети в центре Москвы, сообщил РИА Новости, что на него составили протокол об административном нарушении.McDonald's с понедельника планирует приостановить работу ресторанов сети по всей России. В сети ресторанов поясняли решение тем, что McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли клиенты. В воскресенье Сафронов-Затравкин приковал себя наручниками к заведению у станции метро "Пушкинская" с целью выразить свой протест против санкций, а также выложил в свой Telegram-канал собственноручно написанный манифест о том, что настоящие санкции являются "экономическим и психологическим геноцидом" россиян."Впервые в жизни я преднамеренно нарушал закон. Да, на меня составили протокол - за мелкое хулиганство. Штраф, конечно, платить буду, я законопослушный гражданин. Я всегда все штрафы платил, плачу и буду платить. Надеюсь, что добровольно я больше никогда в такой ситуации не окажусь, это же надо довести человека", - сказал Сафронов-Затравкин.По словам мужчины, он будет делиться своим мнением в Telegram-канале, но выходить с подобными одиночными акциями пока не планирует. Сафронов-Затравкин признался, что в первые минуты ему было "стыдно и страшно от той неловкости, которая (его - ред.) сковала", тем не менее, пианист подчеркнул, что для него это был "единственный способ показать сегодня людям во всем мире, пока информацию от нас не запретили показывать во всем мире, что мы такие же, как и они"."Я хотел показать, что в России живут такие же люди, как за рубежом. Мы, как и они, можем весить 270 килограмм, ходить в McDonald's, пользоваться европейскими самолетами и американскими телефонами. Почему они решают, что нам съесть, куда полететь, какую одежду купить? Почему мой кот должен отказываться от своего питания, к которому привыкал всю жизнь, в чем он виноват? Это неправильно и враждебно. Это уничтожение нашей жизни, нашего народа", - заключил артист.Сафронов-Затравкин отметил, что для него как для музыканта "наиболее страшен запрет на ввоз в Россию роялей, нежели бургеров", и настоящие санкции являются примером "средневековых, нелепых понятий, у них нет ценностей культуры, это люди с усеченным мировоззрений". На вопрос, отказались ли от сотрудничества с музыкантом зарубежные театры и оркестры, Сафронов-Затравкин не ответил.

https://ria.ru/20220311/restorany-1777632554.html

https://ria.ru/20220312/alternativa-1777782219.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, mcdonald's corporation, происшествия, москва, лука затравкин