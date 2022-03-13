Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/shtraf-1777971308.html
Сына художника Сафронова, приковавшего себя к McDonald's, оштрафовали
Сына художника Сафронова, приковавшего себя к McDonald's, оштрафовали - РИА Новости, 13.03.2022
Сына художника Сафронова, приковавшего себя к McDonald's, оштрафовали
Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, который в знак протеста против ухода McDonald's с российского рынка приковал себя наручниками к РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T23:42
2022-03-13T23:59
россия
mcdonald's corporation
происшествия
москва
лука затравкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578229274_0:858:1592:1754_1920x0_80_0_0_8c0311b4f7dc92ea3d1ad8acac328386.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, который в знак протеста против ухода McDonald's с российского рынка приковал себя наручниками к ресторану этой сети в центре Москвы, сообщил РИА Новости, что на него составили протокол об административном нарушении.McDonald's с понедельника планирует приостановить работу ресторанов сети по всей России. В сети ресторанов поясняли решение тем, что McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли клиенты. В воскресенье Сафронов-Затравкин приковал себя наручниками к заведению у станции метро "Пушкинская" с целью выразить свой протест против санкций, а также выложил в свой Telegram-канал собственноручно написанный манифест о том, что настоящие санкции являются "экономическим и психологическим геноцидом" россиян."Впервые в жизни я преднамеренно нарушал закон. Да, на меня составили протокол - за мелкое хулиганство. Штраф, конечно, платить буду, я законопослушный гражданин. Я всегда все штрафы платил, плачу и буду платить. Надеюсь, что добровольно я больше никогда в такой ситуации не окажусь, это же надо довести человека", - сказал Сафронов-Затравкин.По словам мужчины, он будет делиться своим мнением в Telegram-канале, но выходить с подобными одиночными акциями пока не планирует. Сафронов-Затравкин признался, что в первые минуты ему было "стыдно и страшно от той неловкости, которая (его - ред.) сковала", тем не менее, пианист подчеркнул, что для него это был "единственный способ показать сегодня людям во всем мире, пока информацию от нас не запретили показывать во всем мире, что мы такие же, как и они"."Я хотел показать, что в России живут такие же люди, как за рубежом. Мы, как и они, можем весить 270 килограмм, ходить в McDonald's, пользоваться европейскими самолетами и американскими телефонами. Почему они решают, что нам съесть, куда полететь, какую одежду купить? Почему мой кот должен отказываться от своего питания, к которому привыкал всю жизнь, в чем он виноват? Это неправильно и враждебно. Это уничтожение нашей жизни, нашего народа", - заключил артист.Сафронов-Затравкин отметил, что для него как для музыканта "наиболее страшен запрет на ввоз в Россию роялей, нежели бургеров", и настоящие санкции являются примером "средневековых, нелепых понятий, у них нет ценностей культуры, это люди с усеченным мировоззрений". На вопрос, отказались ли от сотрудничества с музыкантом зарубежные театры и оркестры, Сафронов-Затравкин не ответил.
https://ria.ru/20220311/restorany-1777632554.html
https://ria.ru/20220312/alternativa-1777782219.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578229274_0:830:1592:2024_1920x0_80_0_0_195eebd14430f75fc73082d03be9c56f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, mcdonald's corporation, происшествия, москва, лука затравкин
23:42 13.03.2022 (обновлено: 23:59 13.03.2022)
 
Сына художника Сафронова, приковавшего себя к McDonald's, оштрафовали

Сын художника Сафронова, приковавший себя наручниками к McDonald's в Москве, получил штраф

© Лука Сафронов - Затравкин/Instagram Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина
Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина
© Лука Сафронов - Затравкин/Instagram
Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, который в знак протеста против ухода McDonald's с российского рынка приковал себя наручниками к ресторану этой сети в центре Москвы, сообщил РИА Новости, что на него составили протокол об административном нарушении.
McDonald's с понедельника планирует приостановить работу ресторанов сети по всей России. В сети ресторанов поясняли решение тем, что McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли клиенты.
В воскресенье Сафронов-Затравкин приковал себя наручниками к заведению у станции метро "Пушкинская" с целью выразить свой протест против санкций, а также выложил в свой Telegram-канал собственноручно написанный манифест о том, что настоящие санкции являются "экономическим и психологическим геноцидом" россиян.
"Впервые в жизни я преднамеренно нарушал закон. Да, на меня составили протокол - за мелкое хулиганство. Штраф, конечно, платить буду, я законопослушный гражданин. Я всегда все штрафы платил, плачу и буду платить. Надеюсь, что добровольно я больше никогда в такой ситуации не окажусь, это же надо довести человека", - сказал Сафронов-Затравкин.
Вывеска на ресторане Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 12:24
McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов
По словам мужчины, он будет делиться своим мнением в Telegram-канале, но выходить с подобными одиночными акциями пока не планирует. Сафронов-Затравкин признался, что в первые минуты ему было "стыдно и страшно от той неловкости, которая (его - ред.) сковала", тем не менее, пианист подчеркнул, что для него это был "единственный способ показать сегодня людям во всем мире, пока информацию от нас не запретили показывать во всем мире, что мы такие же, как и они".
"Я хотел показать, что в России живут такие же люди, как за рубежом. Мы, как и они, можем весить 270 килограмм, ходить в McDonald's, пользоваться европейскими самолетами и американскими телефонами. Почему они решают, что нам съесть, куда полететь, какую одежду купить? Почему мой кот должен отказываться от своего питания, к которому привыкал всю жизнь, в чем он виноват? Это неправильно и враждебно. Это уничтожение нашей жизни, нашего народа", - заключил артист.
Сафронов-Затравкин отметил, что для него как для музыканта "наиболее страшен запрет на ввоз в Россию роялей, нежели бургеров", и настоящие санкции являются примером "средневековых, нелепых понятий, у них нет ценностей культуры, это люди с усеченным мировоззрений". На вопрос, отказались ли от сотрудничества с музыкантом зарубежные театры и оркестры, Сафронов-Затравкин не ответил.
Домашний сэндвич - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 03:33
Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду
 
РоссияMcDonald's CorporationПроисшествияМоскваЛука Затравкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала