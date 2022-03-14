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Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух РСЗО ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух РСЗО ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух РСЗО ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских войск высокоточной ракетой. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:17

2022-03-14T22:17

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских войск высокоточной ракетой."С помощью беспилотного летательного аппарата было установлено местонахождение двух реактивных установок ВСУ, которые, выпустив боекомплект, проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами. После того как реактивные установки заехали в ангар, по нему был нанесен удар высокоточным оружием", - отмечается в описании к видео.В видеоролике показано, как ракета точно поразила цель. В результате удара взорвались реактивные боеприпасы, хранившиеся в ангаре. У некоторых ракет сработали маршевые двигатели, и они начали разлетаются из места хранения. Их полет хорошо виден на кадрах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778163838.html

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Уничтожение реактивных систем залпового огня украинских войск. Кадры Минобороны Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня украинских войск высокоточной ракетой 2022-03-14T22:17 true PT0M44S

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Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)