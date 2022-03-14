https://ria.ru/20220314/rszo-1778167164.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух РСЗО ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух РСЗО ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух РСЗО ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских войск высокоточной ракетой. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:17
2022-03-14T22:17
2022-03-14T22:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донбасс
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778077924_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8f99400d829dc0968eaadbf63ab9320.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских войск высокоточной ракетой."С помощью беспилотного летательного аппарата было установлено местонахождение двух реактивных установок ВСУ, которые, выпустив боекомплект, проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами. После того как реактивные установки заехали в ангар, по нему был нанесен удар высокоточным оружием", - отмечается в описании к видео.В видеоролике показано, как ракета точно поразила цель. В результате удара взорвались реактивные боеприпасы, хранившиеся в ангаре. У некоторых ракет сработали маршевые двигатели, и они начали разлетаются из места хранения. Их полет хорошо виден на кадрах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778163838.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778077924_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba1cbf2ba412a7c6a8d5fc1651db0d01.jpg
Уничтожение реактивных систем залпового огня украинских войск. Кадры Минобороны
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня украинских войск высокоточной ракетой
2022-03-14T22:17
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:17 14.03.2022 (обновлено: 22:18 14.03.2022)
Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух РСЗО ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух РСЗО украинских войск высокоточной ракетой