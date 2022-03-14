https://ria.ru/20220314/rostrud-1777987213.html
Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы
Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 14.03.2022
Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы
Горячие линии Роструда перешли на усиленный, круглосуточный режим работы в течение всей недели, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:24
2022-03-14T08:24
2022-03-14T08:24
общество
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Горячие линии Роструда перешли на усиленный, круглосуточный режим работы в течение всей недели, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы. Федеральная горячая линия - 8-800-707-88-41 - работает круглосуточно, семь дней в неделю. Если вы - сотрудник и вам нужна консультация по вопросам трудового права, набирайте сразу добавочный 1. Региональные горячие линии теперь также работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по местному времени", - говорится в сообщении.Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, система консультирования граждан - двухуровневая. Первый уровень - это комментарии, разъяснения, ответы на базовые вопросы, которые можно получить на федеральной горячей линии. Второй уровень - это региональные инспекции. Они также перешли в ежедневный режим работы с 9.00 до 21.00.Министр отметил, что, если работник намерен подать жалобу и хотел бы проконсультироваться, как это сделать, он может обратиться напрямую на региональную горячую линию.В Минтруде добавили, что для контроля за соблюдением прав граждан развернут оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Для профилактики нарушений прав работников региональные госинспекции труда направляют работодателям предостережения о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.Также инспекторы начали профилактические визиты в компании, которые находятся в группе риска. Работникам по-прежнему доступна возможность обратиться с жалобой онлайн, через портал онлайнинспекция.рф.
https://realty.ria.ru/20220310/stroiteli-1777463567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы
Горячие линии Роструда перешли на усиленный круглосуточный режим работы
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Горячие линии Роструда перешли на усиленный, круглосуточный режим работы в течение всей недели, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Горячие линии Роструда
перешли на усиленный режим работы. Федеральная горячая линия - 8-800-707-88-41 - работает круглосуточно, семь дней в неделю. Если вы - сотрудник и вам нужна консультация по вопросам трудового права, набирайте сразу добавочный 1. Региональные горячие линии теперь также работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по местному времени", - говорится в сообщении.
Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков
, система консультирования граждан - двухуровневая. Первый уровень - это комментарии, разъяснения, ответы на базовые вопросы, которые можно получить на федеральной горячей линии. Второй уровень - это региональные инспекции. Они также перешли в ежедневный режим работы с 9.00 до 21.00.
Министр отметил, что, если работник намерен подать жалобу и хотел бы проконсультироваться, как это сделать, он может обратиться напрямую на региональную горячую линию.
В Минтруде добавили, что для контроля за соблюдением прав граждан развернут оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Для профилактики нарушений прав работников региональные госинспекции труда направляют работодателям предостережения о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.
Также инспекторы начали профилактические визиты в компании, которые находятся в группе риска. Работникам по-прежнему доступна возможность обратиться с жалобой онлайн, через портал онлайнинспекция.рф.