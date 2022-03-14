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Псаки утверждает, что США "полностью сокрушили" экономику России - РИА Новости, 14.03.2022
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Псаки утверждает, что США "полностью сокрушили" экономику России
Псаки утверждает, что США "полностью сокрушили" экономику России - РИА Новости, 14.03.2022
Псаки утверждает, что США "полностью сокрушили" экономику России
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:21
2022-03-14T23:24
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине."Каким будет конец игры, - это вопрос к президенту (РФ Владимиру) Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство. И, опять же, он должен определить, как выглядит для него путь вперед", - сказала она на еждневном брифинге для СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778072046.html
сша
россия
донецкая народная республика
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, дженнифер псаки
23:21 14.03.2022 (обновлено: 23:24 14.03.2022)
 
Псаки утверждает, что США "полностью сокрушили" экономику России

Псаки утверждает, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине.
"Каким будет конец игры, - это вопрос к президенту (РФ Владимиру) Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство. И, опять же, он должен определить, как выглядит для него путь вперед", - сказала она на еждневном брифинге для СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:30
Последствия экономической войны будут минимизированы, считает Песков
 
СШАРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРДженнифер Псаки
 
 
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