https://ria.ru/20220314/roskosmos-1778109344.html

"Роскосмос" приобрел пакет акций Ярославского радиозавода

"Роскосмос" приобрел пакет акций Ярославского радиозавода - РИА Новости, 14.03.2022

"Роскосмос" приобрел пакет акций Ярославского радиозавода

"Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода, будет изготавливать там космическую радиоэлектронику, сообщил в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:39

2022-03-14T16:39

2022-03-14T19:32

космос - риа наука

роскосмос

российские космические системы

афк "система"

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода, будет изготавливать там космическую радиоэлектронику, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций ПАО "Ярославский радиозавод" и включил его в состав своего холдинга космического приборостроения "Российские космические системы", - написал он у себя в Telegram-канале.Рогозин отметил, что благодаря этой сделке госкорпорация теперь имеет возможности самостоятельно серийно изготавливать радиоэлектронную аппаратуру космического назначения."Теперь мы обладаем полным циклом серийного производства модулей полезной нагрузки для перспективных спутников связи и ретрансляции, навигационных спутников, а также спутников дистанционного зондирования Земли", - добавил он.В свою очередь, в пресс-службе АФК "Система" РИА Новости сообщили, что "Ярославский завод" принадлежал АО "РТИ", которое АФК "Система" с июля прошлого года не контролирует."Пакет "Ярославского завода" принадлежал АО "РТИ". С июля 2021 года АФК "Система" не контролирует эту компанию", - пояснили в АФК "Система".

https://ria.ru/20220304/meteosputniki-1776398757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, роскосмос, российские космические системы , афк "система"