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"Роскосмос" приобрел пакет акций Ярославского радиозавода
"Роскосмос" приобрел пакет акций Ярославского радиозавода - РИА Новости, 14.03.2022
"Роскосмос" приобрел пакет акций Ярославского радиозавода
"Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода, будет изготавливать там космическую радиоэлектронику, сообщил в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:39
2022-03-14T16:39
2022-03-14T19:32
космос - риа наука
роскосмос
российские космические системы
афк "система"
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода, будет изготавливать там космическую радиоэлектронику, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций ПАО "Ярославский радиозавод" и включил его в состав своего холдинга космического приборостроения "Российские космические системы", - написал он у себя в Telegram-канале.Рогозин отметил, что благодаря этой сделке госкорпорация теперь имеет возможности самостоятельно серийно изготавливать радиоэлектронную аппаратуру космического назначения."Теперь мы обладаем полным циклом серийного производства модулей полезной нагрузки для перспективных спутников связи и ретрансляции, навигационных спутников, а также спутников дистанционного зондирования Земли", - добавил он.В свою очередь, в пресс-службе АФК "Система" РИА Новости сообщили, что "Ярославский завод" принадлежал АО "РТИ", которое АФК "Система" с июля прошлого года не контролирует."Пакет "Ярославского завода" принадлежал АО "РТИ". С июля 2021 года АФК "Система" не контролирует эту компанию", - пояснили в АФК "Система".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, российские космические системы , афк "система"
16:39 14.03.2022 (обновлено: 19:32 14.03.2022)
"Роскосмос" приобрел пакет акций Ярославского радиозавода
Рогозин: "Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
"Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода, будет изготавливать там космическую радиоэлектронику, сообщил
в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Роскосмос
" приобрел у АФК "Система"
пакет акций ПАО "Ярославский радиозавод" и включил его в состав своего холдинга космического приборостроения "Российские космические системы
", - написал он у себя в Telegram-канале.
Рогозин отметил, что благодаря этой сделке госкорпорация теперь имеет возможности самостоятельно серийно изготавливать радиоэлектронную аппаратуру космического назначения.
"Теперь мы обладаем полным циклом серийного производства модулей полезной нагрузки для перспективных спутников связи и ретрансляции, навигационных спутников, а также спутников дистанционного зондирования Земли", - добавил он.
В свою очередь, в пресс-службе АФК "Система" РИА Новости сообщили, что "Ярославский завод" принадлежал АО "РТИ", которое АФК "Система" с июля прошлого года не контролирует.
"Пакет "Ярославского завода" принадлежал АО "РТИ". С июля 2021 года АФК "Система" не контролирует эту компанию", - пояснили в АФК "Система".