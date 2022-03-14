https://ria.ru/20220314/roddom-1778166249.html
ВСУ при уходе из Волновахи заминировали роддом, рассказал очевидец
ВСУ при уходе из Волновахи заминировали роддом, рассказал очевидец - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ при уходе из Волновахи заминировали роддом, рассказал очевидец
Украинские войска перед отступлением из Волновахи открыли по роддому огонь из танка и заминировали его, в то время как в подвале находились мирные жители и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:07
2022-03-14T22:07
2022-03-14T22:07
обострение ситуации в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 14 мар – РИА Новости. Украинские войска перед отступлением из Волновахи открыли по роддому огонь из танка и заминировали его, в то время как в подвале находились мирные жители и пациенты, сообщил РИА Новости сотрудник центральной районной больницы города.По его словам, в числе тех, кто прятался в убежище, были роженицы из родильного отделения."Было два выстрела танка. Первый выстрел пришел во второй этаж и, мы так понимаем, что у него башня не опускалась. Он заехал на горку, опустил башню и выстрелил прямо сюда, хотя знал, что мы здесь находимся… Прошило три стены полностью", - сказал собеседник агентства.Как отметил сотрудник медучреждения, никто не понимал, зачем украинские войска вели огонь по больнице, роды в ней принимались при обстрелах. При этом в последнее время перед освобождением города военные прятались и не могли связаться со своим командованием, некоторые переодевались и убегали."При отходе, когда от отходили, они все это заминировали... Пережили мы все это и продолжаем жить... и заново все строить", - заключил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
https://ria.ru/20220314/tribunal-1778162723.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147174_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bdc204f3fa44035afd8732293eb8c39c.jpg
Кадры роддома, заминированного украинскими военными перед отступлением из Волновахи
Украинские военные перед отступлением из Волновахи открыли по роддому огонь из танка и заминировали его, в подвале в это время находились мирные жители и пациенты, рассказал РИА Новости сотрудник центральной больницы
2022-03-14T22:07
true
PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
ВСУ при уходе из Волновахи заминировали роддом, рассказал очевидец
Очевидец: украинские войска при уходе из Волновахи обстреляли и заминировали роддом
ВОЛНОВАХА (ДНР), 14 мар – РИА Новости. Украинские войска перед отступлением из Волновахи открыли по роддому огонь из танка и заминировали его, в то время как в подвале находились мирные жители и пациенты, сообщил РИА Новости сотрудник центральной районной больницы города.
По его словам, в числе тех, кто прятался в убежище, были роженицы из родильного отделения.
"Было два выстрела танка. Первый выстрел пришел во второй этаж и, мы так понимаем, что у него башня не опускалась. Он заехал на горку, опустил башню и выстрелил прямо сюда, хотя знал, что мы здесь находимся… Прошило три стены полностью", - сказал собеседник агентства.
Как отметил сотрудник медучреждения, никто не понимал, зачем украинские войска вели огонь по больнице, роды в ней принимались при обстрелах. При этом в последнее время перед освобождением города военные прятались и не могли связаться со своим командованием, некоторые переодевались и убегали.
"При отходе, когда от отходили, они все это заминировали... Пережили мы все это и продолжаем жить... и заново все строить", - заключил собеседник агентства.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.