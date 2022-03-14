Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/ricoh-1777981511.html
Японская компания Ricoh приостанавливает экспорт в Россию
Японская компания Ricoh приостанавливает экспорт в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
Японская компания Ricoh приостанавливает экспорт в Россию
Японский производитель копировальной и лазерной техники, фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт продукции в Россию в связи с ситуацией вокруг РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T06:01
2022-03-14T06:01
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579985821_0:93:3068:1819_1920x0_80_0_0_5402fa58a64efb52426ea4a25d09dc87.jpg
ТОКИО, 14 мар – РИА Новости. Японский производитель копировальной и лазерной техники, фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт продукции в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении на сайте компании.Компания "учреждает кризисную команду, которая займется обеспечением безопасной среды для сотрудников и их семей в районах около Украины; временно приостанавливает экспорт продукции для России; займется организацией помощи людям, испытавшим на себе влияние нынешнего кризиса (например, через пожертвования в Общество Международного Красного Креста через расположенное в европейском регионе торговое отделение Ricoh Europe", говорится в заявлении.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220314/avstraliya-1777980544.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579985821_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_1be22c3bd64653eab12cbd71ad2a30f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
06:01 14.03.2022
 
Японская компания Ricoh приостанавливает экспорт в Россию

Японский производитель фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт в Россию

© Depositphotos / AllaSerebrinaФотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
Фотограф
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 мар – РИА Новости. Японский производитель копировальной и лазерной техники, фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт продукции в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении на сайте компании.
Компания "учреждает кризисную команду, которая займется обеспечением безопасной среды для сотрудников и их семей в районах около Украины; временно приостанавливает экспорт продукции для России; займется организацией помощи людям, испытавшим на себе влияние нынешнего кризиса (например, через пожертвования в Общество Международного Красного Креста через расположенное в европейском регионе торговое отделение Ricoh Europe", говорится в заявлении.
Вид на Сидней, Австралия
05:05
Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала