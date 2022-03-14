https://ria.ru/20220314/ricoh-1777981511.html

Японская компания Ricoh приостанавливает экспорт в Россию

Японская компания Ricoh приостанавливает экспорт в Россию - РИА Новости, 14.03.2022

Японская компания Ricoh приостанавливает экспорт в Россию

Японский производитель копировальной и лазерной техники, фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт продукции в Россию в связи с ситуацией вокруг РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T06:01

2022-03-14T06:01

2022-03-14T06:01

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579985821_0:93:3068:1819_1920x0_80_0_0_5402fa58a64efb52426ea4a25d09dc87.jpg

ТОКИО, 14 мар – РИА Новости. Японский производитель копировальной и лазерной техники, фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт продукции в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении на сайте компании.Компания "учреждает кризисную команду, которая займется обеспечением безопасной среды для сотрудников и их семей в районах около Украины; временно приостанавливает экспорт продукции для России; займется организацией помощи людям, испытавшим на себе влияние нынешнего кризиса (например, через пожертвования в Общество Международного Красного Креста через расположенное в европейском регионе торговое отделение Ricoh Europe", говорится в заявлении.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220314/avstraliya-1777980544.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина